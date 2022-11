Mislim svoje mesto: Zelena puščica

V ekipnih športih pogosto straši »namerni prekršek«, ki bi mu lahko rekli tudi taktični prekršek, saj tak poseg v gibanje nasprotnega igralca ali igralke nima namena izvesti pravilnega preprečevanja gibanja, ampak v obupu, ker mu ne preostane nič drugega, preprečiti doseganje točke ali zadetka. Take prekrške poskušajo z menjavo pravil izločiti iz športa, kar seveda ne uspeva, ker so prekrški postali del taktike, da le ne povzročijo izključitve ali kaj podobno radikalnega. Straši, pravim, ker so medtem že ugotovili, da pripisovanje namernosti ni ne enoznačno ne preprosto, in so sodniki zato sodili zelo različno in neizenačeno. Namesto namere so uvedli dejanje, za stopnjo bolj kaznovano od navadnega prekrška, ki mu zdaj rečejo »nešportna napaka«. Pri njej ne iščejo namena v gibanju, ampak ocenjujejo gibanje samo po sebi ne glede na to, ali bi se dalo v njem videti namen ali ne.