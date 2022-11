Protestni sprehodi čez cesto za njeno razbremenitev

Prebivalci krajev ob cesti Kranj–Škofja Loka–Jeprca že vrsto let opozarjajo na njeno preobremenjenost. V ponedeljek so se združili v okviru civilne iniciative in se v popoldanski prometni konici sprehodili čez prehode za pešce na najbolj obleganih lokacijah.