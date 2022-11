Vprašanja in dogovori pred trojnim referendumom

Že četrtič zapored se bomo volilke in volilci v nedeljo odpravili na volišča. Po predsedniških in lokalnih volitvah bo sledila referendumska nedelja, na kateri se bo skoraj 1,7 milijona volilnih upravičencev izrekalo o treh zakonih: zakonu o vladi, zakonu o dolgotrajni oskrbi in zakonu o RTV Slovenija.