V Mariboru jih denimo sporočajo po telefonu, v Ljubljani pa ne, saj pravijo, da so poskusili, pa se ni obneslo, ker so bili rezultati pogosto napačni. Zakaj torej telefonsko sporočanje v Mariboru deluje, v Ljubljani pa ne? Odgovor je na dlani: ker Štajerci tradicionalno glasno govorijo, se jih po telefonu dobro sliši, tudi kadar sporočajo komplicirane zadeve, še posebno kadar gre za liste, ki kandidirajo na občinskih volitvah. Le Štajerci dovolj na glas povedo denimo ime Lista za pravično povezovanje in sodelovanje športnih navdušencev lepe vasi, da je ni mogoče na drugi strani telefonske linije slišati kot Lista za pravično sodelovanje in povezovanje navdušencev za šport naše vasi.