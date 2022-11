»Ljudstvo je spregovorilo, Trumpov račun bo znova aktiviran,« je Elon Musk, novi lastnik podjetja Twitter, sporočil v soboto zvečer. Prejšnje vodstvo mu je namreč januarja lani zaprlo račun zaradi nagovarjanja privržencev k napadu na kongres in drugih spornih objav. »Vox populi, vox dei,« je še dodal Musk. Glas ljudstva, glas boga. A če je ljudstvo povedalo svoje, bo bivši ameriški predsednik očitno še naprej molčal. Vsaj na twitterju. »Ne vidim razloga, da bi se vrnil,« se je odzval Donald Trump in povedal, da bo raje ostal na svojem družbenem mediju truth social, kjer redno objavlja svoje misli in prepričanja. Številke kažejo, da njegovega medija ne uporablja veliko ljudi – v primerjavi s twitterjem, kjer ima 88 milijonov sledilcev, jih ima na svoji platformi zgolj 4,6 milijona. Sam sicer vztraja, da je komunikacija med uporabniki boljša. »Fenomenalno dobro mu gre,« je še opisal stanje medija. Z obnovitvijo Trumpovega računa je znova vidnih tudi njegovih 59.000 objav. Prav mogoče je, da si bo premislil, saj je pred kratkim napovedal vnovično kandidaturo na predsedniških volitvah 2024. V prejšnji kampanji in tudi med predsedovanjem je twitter namreč uporabljal kot glavno komunikacijsko sredstvo.

Vojska botov in trolov

Elon Musk odločitve, vsaj na videz, ni sprejel samovoljno, temveč se je za mnenje obrnil kar na uporabnike platforme podjetja, ki ga je nedavno kupil za 44 milijard dolarjev. Za 24 ur je objavil anketo z vprašanjem, ali naj se Trump vrne ali ne. 51,8 odstotka od nekaj več kot 15 milijonov sodelujočih je glasovalo za obnovo računa. Donedavnega so vodilni zatrjevali, da njegova vrnitev na omrežje ni predvidena, a je Musk, samooklicani absolutist svobode govora, zadnje mesece bolj naklonjen republikancem, že pred časom dejal, da do dokončnih zaprtij računov ne bi smelo priti. »Zaprtje Trumpovega računa je bila moralno slaba in hudo nespametna poteza,« je komentiral maja letos. Naknadno je vseeno napovedal, da naj zaprtih računov ne bi odpirali, dokler ne bo začel delovati tako imenovani svet za umirjanje vsebin. Lastno obljubo je pred dnevi požrl. Trump je sicer v preteklosti izpostavil težave twitterja zaradi botov in lažnih računov pa tudi drugih »neverjetnih« problemov. Ni povsem prepričan, ali bo podjetju po turbulentnih zadnjih nekaj tednih sploh uspelo preživeti. Musk je priznal, da rezultati niso znanstveni: »Vojski botov in trolov bo morda kmalu zmanjkalo moči. Dobil sem nekaj zanimivih lekcij za obdelavo prihodnjih anket.« Nekatere analize so namreč pokazale, da je za Trumpovo vrnitev na twitter glasovalo mnogo več botov kot dejanskih uporabnikov. »Zaradi njegovih objav je umrlo več ljudi, skoraj se je zgodil atentat na podpredsednika, na stotine ljudi je bilo ranjenih, a očitno to ni dovolj za odgovor na vprašanje, ali naj se Trump vrne na twitter ali ne. Anketa pa zadošča,« je poleg posnetka napada na Kapitol januarja lani objavila demokratska kongresnica Alexandria Ocasio Cortez. Predsednik organizacije temnopoltih NAACP Derrick Johnson pa je pozval vse oglaševalce, naj nemudoma ustavijo denarni tok. »Če bo Musk twitter še naprej vodil na način, da se zanaša na ničvredne ankete, ki ne kažejo volje ameriškega ljudstva, potem nam lahko pomaga samo še bog,« je bil jasen.

Genij in Edison

Bogataša Musk in Trump imata zanimiv odnos. Kljub občasnim grobim napadom sta si očitno še vedno simpatična. Pred predsedniškimi volitvami leta 2016 je Musk javno oznanil, da se načeloma strinja z načrti Hillary Clinton glede gospodarstva in okolja, za Trumpa pa dejal, da ni pravi človek za ta položaj. »Zdi se, da nima pravega značaja za ustrezno predstavljanje ZDA v svetu,« je bil oster. Kritiziral je še več njegovih odločitev, kar Trumpa ni odvrnilo od hvale najbogatejšega človeka na svetu. »Je eden največjih genijev – in te moramo varovati,« je januarja 2020 izjavil v intervjuju za CNBC. »Varovati moramo našega Thomasa Edisona pa tudi vse druge, ki imajo inovativne ideje. Je eden naših najpametnejših ljudi, ki jih moramo ceniti,« je bil poln lepih besed.