Fierro je bil v klubu z družino, ko so odjeknili streli in so se vsi razbežali. Opazil je strelca, stekel za njim, ga zagrabil, zbil na tla, mu izza pasu potegnil pištolo in ga začel z njo tepsti.

»Gre za refleks. Greš v ogenj, ustaviš akcijo, aktivnost, ne dovoliš, da bo kdo poškodovan. Skušal sem se spomniti urjenja,« je Fierro povedal novinarjem. V klubu je bil s hčerko Kassy, ki si je med begom pred strelcem zlomila koleno, njenim zaročencem in prijatelji. Napadalec je zaročenca Raymonda Greena Vancea ustrelil in ubil.

22-letni napadalec je še vedno v bolnišnici, sooča pa se z obtožnico petih umorov. Najmanj 17 ljudi je bilo še ranjenih. V klub Q je vstopil oborožen s polavtomatsko puško v rokah in pištolo za pasom ter nemudoma začel streljati.

Fierro je dejal, da je strelca držal na tleh in prisotne pozival, naj kličejo policijo. Mimo je prišel eden od nastopajočih moških v ženski preobleki Thomas James in Fierro ga je naprosil naj mu pomaga in umakne puško stran ter brca na tleh ležečega strelca, kar je ta potem tudi storil.

»Priznam, da sem ga skušal pokončati,« je dejal Fierro, ki je bil trikrat napoten v Irak in enkrat v Afganistan.

Policisti so ga po prihodu vklenili in več kot uro držali v avtomobilu preden so ugotovili, da je ravno on ustavil napadalca. »Še nikoli nisem srečal osebe, ki je naredila nekaj tako junaškega in to s takšno mero ponižnosti,« je dejal poveljnik policije Colorado Springsa Adrian Vasquez. »Povedal mi je enostavno, da je le skušal zaščititi svojo družino,« je dejal Vasquez.

Sobotni napad je bil po mnenju analitikov podoben napadu na LGBTQ klub Pulse leta 2016 v Orlandu, ko je 29-letni napadalec ubil 49 ljudi in jih ranil še 58.

Napadalec Anderson Lee Aldrich je bil glede na medijska poročila motena osebnost. Njegova mama Laura Voepel je bila aretirana zaradi suma požiga, ko je bil star 12 let, pri 15 letih pa si je spremenil ime. To naj bi storil zato, ker je bil izpostavljen spletnim napadom zaradi domnevne istospolne usmerjenosti in spolnega nadlegovanja.

Junija lani so ga aretirali, ker je grozil, da bo doma razstrelil bombo. Policija ga je nekaj časa oblegala, ko pa se je predal, bombe niso našli. Nikoli ga tudi niso preganjali. Mormonska cerkev je potrdila, da je bil na njihovem seznamu kot član, vendar naj ne bi bil pretirano aktiven.