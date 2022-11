Pogajanja o kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravniki bodo reprezentativni sindikati in predstavniki vlade nadaljevali prihodnji teden. Vladna stran bo sindikatom do takrat posredovala dodatne informacije o metodologiji, na podlagi katere je vlada pripravila ponudbo, je napovedal minister za zdravje Bešič Loredan.

O podrobnostih vladne ponudbe sicer tudi tokrat ni želel govoriti. Po neuradnih informacijah pa vlada med drugim ponuja dodatne štiri plačne razrede zdravnikom na začetku karierne poti, med katere sodijo zdravniki brez specializacije po sekundariatu, tisti brez specializacije z licenco, zdravniki sekundariji in specializanti. Najvišje uvrščenim zdravnikom specialistom in zobozdravnikom bi plače zvišali za 12 odstotkov. Vključili so tudi nova delovna mesta, ki jih določa novela zakona o zdravniški službi, na primer zdravnike brez specializacije z osnovno licenco, ki bi začeli v 41. plačnem razredu.

Eno od razhajanj med pogajalskima stranema ostaja časovnica izplačila dviga plač. Kot je dejal Bešič Loredan, lahko del izplačajo z začetkom leta, drugi del dviga plač, dogovorjen z nedavnim dogovorom o plačah v javnem sektorju, pa aprila. Glede na izračune vlade vrednost že dogovorjenega za zdravnike in zobozdravnike znaša 18 milijonov evrov, nova ponudba pa še 45 milijonov evrov.

Minister ob tem želi, da bi se pogajanja o kolektivni pogodbi zaključila v prihodnjem tednu in nato decembra začela pogajanja za oblikovanje stebra za zdravstvo znotraj enotnega plačnega sistema. »Najprej želimo zaključiti eno zadevo in nadaljevati s tistim, kar je po našem mnenju ključno. To je nov steber, novi pogoji, ker je po oceni vlade to edina možnost, da uredimo nesorazmerja, ki so nastala v zdravstvu. (...) V tem stebru se bomo pogovarjali o vsem, o višini plač, o pogojih dela, o dopustih, o dodatkih in bo veljalo za vse stebre v javnem zdravstvu,« je dejal v izjavi za medije po pogajanjih.

V največjem reprezentativnem zdravniškem sindikatu Fides so tudi po današnjih pogajanjih zadržani. »Mi vsekakor ne moremo biti zadovoljni. V bistvu smo danes z naše strani pri našem protipredlogu naredili pol, če ne celo cel korak nazaj. Težko bi temu sploh rekli pogajanja. V bistvu nam vlada postavlja ultimat, njihova ponudba je nespremenjena že zadnji mesec,« je dejal član Fidesove pogajalske skupine Gregor Zemljič.

Po njegovih besedah vladni predlog ustvarja nova nesorazmerja znotraj zdravniških vrst, »vsekakor pa se niti slučajno ne približamo niti naslovitvi nesorazmerij, ki so nastala z novembra lani sklenjenim sporazumom«.

Na vprašanje, ali razmišljajo o zaostritvi stavkovnih aktivnosti, je Zemljič odvrnil, da se bo še danes sestal Fidesov glavni stavkovni odbor, kjer bodo predstavili rezultate ankete med zdravnicami in zdravniki ter izkupiček dozdajšnjih pogajanj. Potem bodo pa odločitve o tem sprejete na pristojnih organih sindikata, je pojasnil.

Pogajanja o tarifnem delu kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike so sledila podpisu stavkovnega sporazuma med vlado in Fidesom sredi oktobra. Vlada se je s sporazumom zavezala, da bo ločen plačni zdravstveni steber v okviru plačnega sistema javnega sektorja oblikovala do 1. aprila prihodnje leto in ga nato do 30. junija vložila v zakonodajni postopek.

Glavna zahteva sindikata ob napovedi stavke je sicer bila izstop zdravnikov iz enotnega plačnega sistema javnega sektorja. Kot pa je Zemljič dejal ob podpisu sporazuma, v sindikatu razumejo argumente vlade, da je omenjeni sistem eden od temeljnih sistemov državotvornosti. »V tej fazi smo se morali strinjati, da izstop v pravem pomenu ni možen niti teoretično,« je dodal.