Argentina kljub vodstvu v prvem polčasu, ko je z bele točke v 10. minuti zadel Lionel Messi, ni nadaljevala niza neporaženosti na mednarodni sceni. Rekord tako ostaja v rokah Italije, ki je med letoma 2018 in 2021 nanizala 37 tekem brez poraza.

Argentinci so po prejetih zadetkih, v prvi četrtini drugega polčasa sta bila za skupno četrto zmago Savdijcev na SP natančna Saleh Al-Šehri (48.) in Salem Al-Davsari (53.), ostali pri 36.

Messi je imel že v drugi minuti na nogi vodstvo, a je vratar Muhamed Al-Ovajs njegov ne najboljši strel obranil. V 8. minuti pa se je zvezdnik PSG pripravljal na izvajanje prostega strela, ko so Vinčića poklicali iz Var sobe. Po ogledu posnetka je slovenski sodnik zaradi prerivanja ob prejšnjem izvajanju kota pokazal na belo točko, s katere je Messi zanesljivo zadel.

S tem je postal peti nogometaš, ki je zadel na štirih različnih svetovnih prvenstvih in s tem prehitel svoja rojaka Gabriela Batistuto in Diega Maradono, ki sta zadela na treh.

Messi je v 22. minuti žogo znova pospravil v mrežo, a bil v prepovedanem položaju. Podobno je bilo tudi pri zadetkih Lautara Martineza v 27. in 35. minuti, pri katerih je posredoval Var.

V drugem polčasu pa so Argentinci doživeli hladen tuš. V 48. minuti je Al-Šehri prišel do nekaj prostora in z leve strani spravil žogo mimo svojega čuvaja in vratarja Damiana Martineza za izenačenje. Le pet minut kasneje pa se je v gneči v kazenskem prostoru dobro znašel še Al-Davsari in sijajno zadel.

Varovanci Lionela Scalonija so nato zaigrali bolj agresivno, si priigrali nekaj polpriložnosti, a je bila savdska obramba vselej na mestu. Messi je imel priložnost najprej s prostega strela, žogo je poslal prek vrat, nato pa še z glavo, vendar je bil Al-Ovajs na mestu. Kot tudi po zadnji priložnosti Juliana Alvareza z glavo.

Danes bo v skupini C še obračun Mehika - Poljska, začel se bo ob 17. uri. Prvi tekmi bosta tudi v skupini D: ob 14. uri se bosta pomerili Danska in Tunizija, ob 20.00 pa še Francija in Avstralija.