V slovenskih obalnih mestih so se danes med 6. in 7. uro oglasile sirene, ki so opozorile prebivalce na nevarnost poplav zaradi visoke plime.

Največ težav je morje povzročilo v Piranu. Enote civilne zaščite so pred napovedano izjemno visoko plimo s protipoplavnimi vrečami zaščitile Tartinijev trg in okolico, vendar je morska voda pričakovano prodrla tudi v meteorno kanalizacijsko omrežje, iz katerega je prihajala na površje v mestu.

Kot je povedal vodja intervencije Peter Ventin, so gasilci morali premikati avtomobile, ki so »se že začeli premikati ob skalah kot barke«. Gre za avtomobile, ki jih lastniki kljub pravočasnemu opozorilu niso umaknili z najnižjih delov središča mesta, je dodal.

Po Ventinovih beseda so bila poplavljena pritlična stanovanja, nekaj trgovinic, slaščičarna in še en gostinski lokal. Dejal je, da so gasilci poskušali pomagati lastnikom z vrečami, ampak so imeli preveč dela naenkrat, da bi bili povsod uspešni.

Ko je morska gladina začela upadati, so uporabniki poplavljenih prostorov začeli z vedri in metlami odstranjevati vodo, gasilci pa so morali s črpalkami posredovati v enem gostinskem lokalu in v stanovanjski stavbi, kjer je voda zalila jašek in ustavila dvigalo, v katerem je ostala ujeta oseba, je pojasnil Ventin.

Na pomolu je voda prevrnila večji sod, v katerem je bilo po domnevah gasilcev odpadno olje. Ob pomolu je nastal debel črn madež, dolg 40 in širok pet metrov, ki ga pristojne službe poskušajo odstraniti, je še povedal vodja intervencije.

V Izoli so postavili protipoplavne vreče na Sončnem nabrežju in Velikem trgu. Ko so jih umaknili je morska voda delno še zalivala cesto, vendar hujših posledic ni bilo opaziti.

V Kopru je voda poleg nižjih delov obale zalila strojnico bazena. Ob 12.20 so morali gasilci posredovati tudi ob prijavi škode zaradi močnega vetra.