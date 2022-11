Kot so zapisali, je bil duhovnik za krivega na prvostopenjskem sodišču spoznan januarja letos, višje sodišče pa je sodbo, ki je tako postala pravnomočna, potrdilo konec avgusta. Kakšno kazen je dobil Zrim, na škofiji niso navedli, mu pa do izteka kazni, ki mu jo je naložilo sodišče, velja tudi naložena kazen cerkvenega sodišča v Ljubljani, so sporočili.

Po pisanju Dnevnika, so sojenje Zrimu na murskosoboškem sodišču začeli septembra lani. Obtožen je bil spolnega napada na osebo, mlajšo od petnajst let, oziroma spolnega nadlegovanja ministrantk in mladoletnic pri verouku.

Murskosoboški škof Peter Štumpf je Zrima že aprila leta 2018 umaknil iz župnije sv. Janeza Krstnika v Ljutomeru, nato ga je obsodilo še cerkveno sodišče. Kot so decembra 2019 zapisali v oznanilih na spletni strani omenjene župnije, so bili Zrimu v obsodbi izrečeni določeni ukrepi, med drugim opravičilo žrtvam in župnijskemu občestvu, prepoved vračanja v župnije službovanja brez škofovega izrecnega dovoljenja in prepoved javnega maševanja, dokler ne bo uspešno zaključena ustrezna terapija.