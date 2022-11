Tiskovni predstavnik grške obalne straže je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal, da so z ladje danes kmalu po polnoči prejeli klic v sili in da so jim povedali, da je na ladji med 400 do 500 ljudi. Dodal je, da plovilo vidijo in da je na njem veliko ljudi.

Blizu ladje sta dve tovorni ladji, tanker za prevoz nafte in dve italijanski ribiški ladji, ki pomagata pri reševanju.

Zaradi okrepljenega patruljiranja grške obalne straže in agencije EU za mejno in obalno stražo Frontex v Egejskem morju tihotapci migrantov za vstop v EU izbirajo daljšo in nevarnejšo pot južno od Krete.

Grški minister za migracije Notis Mitarakis je prejšnji teden dejal, da gre 80 odstotkov migrantskih tokov iz Turčije neposredno v Italijo.

Do tragedij in smrtnih žrtev prihaja zaradi tveganja, ki ga prevzemajo migranti, ki se jeseni in pozimi vkrcajo na provizorične čolne v razburkanem ali celo viharnem morju.

V dveh brodolomih je 11. oktobra pri grških otokih Lezbos in Kitera umrlo najmanj 30 ljudi. V zadnjem primeru, v katerem je umrlo najmanj osem ljudi, pa so reševalci z vitlom dvignili več deset preživelih migrantov, večinoma iz Iraka, Irana in Afganistana, ki so obtičali ob vznožju pečine..