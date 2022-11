Črni petek so iznašli v ZDA. Gre za zadnji petek v novembru, ko trgovci praviloma za en dan močno znižajo cene, s tem pa se začne predpraznična nakupovalna mrzlica, so spomnili v ZPS. Spletni trgovci v ZDA so kot odgovor na črni petek leta 2005 postregli s spletnim ponedeljkom (cyber monday).

Na te dni trgovci obljubljajo velike popuste, v ZPS pa se ob tem sprašujejo, če so ponudbe res tako odlične. V tej luči so izpostavili lansko raziskavo britanske potrošniške organizacije Which, da je 99,5 odstotka teh "neverjetnih ponudb" enakih ali celo bolj ugodnih v drugih obdobjih leta. "V raziskavi so preverili več tisoč cen in ugotovili, da skoraj zagotovo ne boste dosegli najnižje cene v letu z nakupom na črni petek," so v objavi na svoji spletni strani zapisali pri ZPS.

Potrošnike pozivajo, naj se na spletne razprodaje dobro pripravijo. »Kupujte to, kar potrebujete, toliko, kot potrebujete, in predvsem, naj vas ti nakupi ne pahnejo v rdeče številke. Določite si proračun, koliko lahko zapravite, če se impulzivnim nakupom ne morete odpovedati,« so poudarili.

Pri tem je pomembno načrtovanje, zato naj se kupci naročijo na spletne novice priljubljenih trgovcev in jih spremljajo na družbenih omrežjih. Velikokrat so prejemniki novic namreč deležni popustov že kakšen dan pred uradnim črnim petkom.

Čeprav se vrata klasičnih trgovin odprejo šele ob deveti uri, pa spletni trgovci nikoli ne počivajo. »Če res nameravate opraviti velik nakup, je dobro, da to storite čim prej. Ugodne spletne ponudbe ali kode za popust navadno začnejo veljati takoj po polnoči in najboljše ponudbe so tudi hitro razprodane,« svetujejo v ZPS.

Pomembno je, da potrošniki za izbran izdelek ceno spremljajo vsaj nekaj tednov ali mesecev, da bodo vedeli, ali je ponudba na črni petek v resnici dobra. »Tudi nekateri slovenski spletni trgovci ponujajo možnost najnižje cene. Če pri katerem drugem trgovcu odkrijete še nižjo ceno, jo izenačijo. Uporabite spletne strani za primerjavo cen in gibanje cen v zadnjih mesecih,« priporočajo.

Potrošniki naj se prijavijo na stran in v košarico položijo izdelke, ki jih želijo kupiti že pred črnim petkom. Na dan popustov imajo številni spletni trgovci povečan promet na spletni strani, zato te delujejo počasneje ali v kakšnih trenutkih sploh ne. Proces nakupovanja bo tako lahko potekal hitreje, poudarjajo.

Pomembno je tudi, da že pred nakupom poiščejo čim več informacij, posebej, če gre za dražje izdelke. Črni petek je za številne trgovce odlična priložnost, da počistijo zaloge izdelkov, ki jih ne prodajajo dobro ali ker jih potrošniki vračajo, ker z njimi niso zadovoljni, opozarjajo v ZPS.

Posebej pri izdelkih iz sveta zabavne elektronike velja, da proizvajalci približno vsako leto predstavijo nov model določenega telefona, tabličnega računalnika ali televizorja.

Testi ZPS kažejo, da stari modeli niso vedno slabši od predhodnih, imajo pa precej nižje cene. »Če vam torej ne pomeni veliko, da v žepu ali torbi nosite zadnji model telefona ali tablice ali da na zidu visi zadnji model televizorja - tako ali tako bodo po letu dni na voljo novi modeli -, lahko prihranite tudi s tem, da ne kupite zadnjega modela,« navajajo.

Tudi potrošnikom, ki ne želijo kupovati preko spleta, svetujejo preverjanje cen preko spleta. »Če so cene na spletu nižje, povprašajte trgovca za popust,« poudarjajo.

Ob tem pa so v ZPS dodali, naj potrošniki ne pozabijo, da bodo črnemu petku sledil spletni ponedeljek in decembrski popusti, zato obstaja možnost, da bodo cene v prihodnjih dneh še nižje.