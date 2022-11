Vremensko dogajanje bo pestro, a kaže, da morda ne bo povsod snežilo do nižin. V Beli Krajini, Krško-brežiški kotlini, morda v Ljubljanski kotlini in na Primorskem naj bi večinoma deževalo, medtem ko se bo malo višje sneg nabiral. V Prekmurju bi lahko začelo snežiti šele v noči na sredo, prej bo tam deževalo, padavin bo tam manj.

Ob napovedanem sneženju so s prometno-informacijskega centra za državne ceste opozorili, da bo promet v slabših voznih razmerah potekal počasneje. Voznikom priporočajo, da se na pot odpravijo prej in z ustrezno zimsko opremo. Možno bo tudi izločanje težkih tovornih vozil.

Dodatno naj bodo na cestah vozniki previdni tudi zaradi možnih snegolomov, ki bi jih na drevesih lahko povzročil težak sneg.

Na Javni agenciji RS za varnost prometa pa poudarjajo, da se je na spremenjene vozne okoliščine, povezane z zimskimi razmerami, treba dobro pripraviti, prav tako je treba na zimo pripraviti vozila. Agencija je zato pripravila javno dostopne video vsebine in izdala brošuro s praktičnimi nasveti.

Pestro vremensko dogajanje bo tudi na Obali, kjer bo danes med 6. in 11. uro morje ob visoki plimi poplavilo nižje ležeče dele obale, burja pa bo od dopoldneva do okoli polnoči na izpostavljenih legah v sunkih presegala hitrost 120 kilometrov na uro.

Iz štaba civilne zaščite Občine Piran so opozorili, da lahko kombinacija naravnih pojavov v občini Piran povzroči večjo škodo in neprijetnosti prebivalcem. Dogajanje naj bi vrhunec doseglo med 8. in 9. uro. Občane so zato pozvali, naj umaknejo vozila in zaščitijo svoje premoženje.

Agencija RS za okolje je za celotno južno polovico države za danes izdala oranžno vremensko opozorilo zaradi sneženja, burje in plimovanja morja, za severno polovico države pa je izdano rumeno vremensko opozorilo.