Kaj nam fali?

E, tako, pa smo skoraj končali. Kakšni napori, ta volišča. Zahtevno manevriranje s pisalom in vse tisto obkroževanje. Muka. Sicer priznam, da minulo nedeljo nisem nič manevrirala, ampak abstinirala. V občini, od koder prihajam, je bilo že dolgo pred glasovanjem vse odločeno. En kandidat za župana, ki je isti od nastanka občine. Za devet mest v občinskem svetu se je potegovalo 12 kandidatov, članov ene stranke s kratko lojtrico tako imenovanih neodvisnih. Slednji so v naši krajevni tradiciji redni kozmetični dodatek k ponudbi, ki pa niti vsebinsko niti estetsko ne vpliva na vsebino. Bolj ko gledaš, manj vidiš. In tudi če je pet odstotkov volilcev, 28 od 477, oddalo neveljavno glasovnico, dobi kandidat še vedno sto odstotkov. Četudi je na volitve šlo zgolj 26,86 odstotka volilnih upravičencev. Simpatično? Demokratično. Kakšna muka je šele to.