Sneg je pobelil Kijev, ampak to je šele začetek. Temperature so zdaj okoli ničle, ko bo udarila zima, pa bodo dvajset stopinj nižje ali še več, kar bo po opozorilih Svetovne zdravstvene organizacije smrtno nevarno za milijone prebivalcev Ukrajine, kjer so ruski napadi uničili in še uničujejo električno napeljavo. »Preprosto povedano – to zimo bo šlo za preživetje,« je rekel vodja Svetovne zdravstvene organizacije za Evropo Hans Kluge.

Tudi južneje, v mestu Herson, ki ga je nedavno zapustila ruska vojska, se pripravljajo na najhujšo zimo v življenju, kot pravijo prebivalci. Oblasti v regijah Herson in Mikolajev so zaradi pomanjkanja elektrike in bližajoče se zime začele evakuacijo prebivalstva, Herson je tudi tarča ruskega obstreljevanja.

Ukrajinske obtožbe o mučenju v Hersonu

Ukrajinska stran po vkorakanju v mesto poroča, da so odkrili več lokacij, kjer so mučili ljudi med rusko okupacijo. Generalno tožilstvo je pregledalo štiri lokacije, našli so naprave za elektrošoke, gumijaste in lesene palice. V Kijevu rusko vojsko obtožujejo množične kampanje mučenja ne le v Hersonu, ampak tudi drugod, Moskva vse obtožbe zavrača.

BBC se je pogovarjal z meščanoma, ki trdita, da so ju mučili. Anžela Slobodian je dejala, da je bila zaprta več kot mesec dni, da so jo psihično mučili in da je slišala krike ljudi, ki so jih mučili z elektrošoki. »Ko nekoga mučijo z elektrošoki, to slišiš. Zvok je poseben,« je dejala. Oleksandr Maksimenko pa pravi, da je bil v sobi s petnajstimi ljudmi, ki so jih fizično zlorabljali. »Enega so po zaslišanju pripeljali nazaj v celico s črnim jezikom, ki je bil tako otekel, da ni šel nazaj v usta,« je rekel za britansko televizijo.

Ruske obtožbe o poboju vojnih ujetnikov

Rusija pa Ukrajino obtožuje vojnih zločinov, potem ko se je pojavil posnetek, na katerem so po navedbah Moskve ruski vojaki, ki se predajo ukrajinskim, nakar jih ustrelijo. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je dejal, da bo Rusija našla storilce in jih sama kaznovala. Ukrajina trdi, da so na ruske vojake streljali nazaj, potem ko so se ti lažno predali in streljali na ukrajinske.

Na posnetku se ruski vojaki predajajo. Nekateri že ležijo na tleh na trebuhu z rokami na zatilju, drugi se jim pridružujejo. Ko jih je na tleh kakšnih deset, pride iz hiše še en in zdi se, da začne streljati. Izbruhne vsesplošno streljanje, posnetek se konča, na drugem pa je videti omenjene vojake mrtve. V OZN so sporočili, da vedo za posnetek in preiskujejo okoliščine.