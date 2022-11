»Poljski smo ponudili pomoč pri obrambi njenega zračnega prostora z našimi eurofighterji in sistemom zračne obrambe patriot,« je v pogovoru za današnjo izdajo časnika Rheinische Post novico razkrila nemška obrambna ministrica Christine Lambrecht. Obenem je pojasnila, da so z njimi že prisotni na Slovaškem, svojo navzočnost tam pa želijo podaljšati še do konca prihodnjega leta.

Lambrecht je nato danes po telefonu govorila s poljskim kolegom Mariuszom Blaszczakom, s katerim sta potrdila, da bo Nemčija Poljski dobavila sisteme patriot in ji z eurofighterji pomagala pri zaščiti poljskega zračnega prostora. Dogovor so potrdili tako v Berlinu kot Varšavi.

Zdaj morajo strokovnjaki obeh držav še doreči podrobnosti, dogovor pa morata državi uskladiti tudi z zvezo Nato, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Blaszczak je sicer že na Twitterju napovedal, da bo predlagal namestitev sistemov patriot »blizu meje z Ukrajino«.

Na poljsko vas Przewodow, ki leži le šest kilometrov od meje z Ukrajino, je minuli torek med intenzivnim ruskim obstreljevanjem ukrajinskih ciljev padla raketa, pri čemer sta umrla dva civilista. Sprva je bilo govora o ruski raketi, vendar Zahod sedaj domneva, da je šlo za raketo ukrajinske protiraketne obrambe, s katero se je branila pred napadi ruske vojske.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dolgo vztrajal, da je šlo za rusko raketo, nazadnje pa dejal, da ni povsem prepričan, kaj je povzročilo padec rakete na Poljsko.