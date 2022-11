Če bo šlo tako naprej, bo v nekaterih občinah v drugem krogu župan postal že tisti, ki bo imel večjo žlahto in jo bo prepričal, naj za božjo voljo pride na volišče obkrožit številko pred njegovim imenom. Ker vsem drugim bo očitno že prav čisto vseeno, ali bo njihovo malo občino vodil Franc ali morda Marija. Samo da bo mir in konec s to zateženo in utrujajočo demokracijo, a ne? Spomnite se te vaše volilne utrujenosti, ko bo sajvsivemokatera stranka že nevemovečkaterič spet grozila z novimi in novimi referendumi.