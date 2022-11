Vsem je jasno, pa naj gre za ljubitelje filmov in avtomobilov ali ne, da ima v vsej filmski zgodovini daleč najbolj impresivno zbirko avtomobilov, za volanom katerih je skozi leta sedel v filmski franšizi, James Bond. Jasno, govorimo o liku v filmu, ki ga je upodobilo več igralcev. A Bond seveda ne bi bil Bond, če ne bi vozil še marsikaj drugega in ne zgolj avtomobile. Kot smo v tej rubriki že spoznali, je James Bond upravljal raznovrstna prevozna sredstva, od gliserjev in jaht do helikopterjev, letal, motociklov in celo tanka. Kar malo čudno bi ob vsem skupaj bilo, če ne bi bilo v vsem času tudi vsaj kakšne ikonične vožnje s tovornjakom. Pri čemer smo se spomnili na enega izmed dveh filmov, v katerih je agenta 007 upodobil Timothy Dalton, Dovoljenje za ubijanje (Licence to Kill) iz leta 1989, ki ga začini tudi zanimivo preganjanje s tovornjaki.

Brez težav

Natančneje, šlo je preganjanje s tovornjaki s cisterno za prevoz goriva, ko James Bond enega uspešno zrine s ceste, pa sledi kader, ki se je večini gledalcev najbolj vtisnil v spomin. Skupina nepridipravov se namreč pripravlja, da bi z bazuko »sklatila« tovornjak, za volanom katerega sedi 007, a se ta s pomočjo ovire na cesti v zadnjem trenutku »dvigne« na eno stran in vozi le po polovici koles, z vsemi pa se nazaj na cesto spusti ravno v trenutku, ko zapelje mimo džipa njegovih nasprotnikov, od katerega tako ostane zgolj zverižena pločevina.

Da bi kader lažje posneli, so izdelali posebno napravo, ki bi tovornjak s cisterno nagnila na bok, a se je izkazala za povsem nepotrebno. »Kaskader, voznik tovornjaka Remy Julienne, se je pojavil na lokaciji snemanja, si postavil posebno rampo, ki smo jo zakamuflirali kot oviro na cesti, se brez čelade in uporabe varnostnega pasu usedel za volan več kot pettonskega tovornjaka, ga v prvem poskusu uspešno dvignil in z njim elegantno nagnjen na bok po levih kolesih odpeljal zahtevano dolžino. Vse skupaj je bilo prav neverjetno,« se je kasneje spominjal koordinator za posebne učinke Chris Corbould.

»Zakleta« cesta

Celotno preganjanje s tovornjaki so posneli na odseku ceste La Rumorosa v zvezni državi Mexicali v Mehiki, ki je bila takrat znana po nekaterih nenavadnih nesrečah, ki naj bi jih povzročili nadnaravni dogodki, zaradi česar se je je oprijel zlovešč sloves. Nepojasnjen dogodek pa se je pripetil tudi med snemanjem filma. Eden izmed članov ekipe za posebne učinke je s svojim fotoaparatom pogosto fotografiral dogajanje v zakulisju in tako je bilo tudi, ko je eden izmed tovornjakov eksplodiral. Pri čemer je na eni izmed fotografij velikega požara jasno vidna gromozanska goreča ognjena roka, ki sega proti tlom, česar ni bilo zaslediti nikjer drugje, tudi ko je režiser John Glen natančno pregledal vsak centimeter posnetka istega dogodka.

In da ne pozabimo – za snemanje so uporabili tri tovornjake kenworth aerodyne W900B, ki jih je podjetje Kenworth izdelalo prav za potrebe filma. Enega so kasneje prodali, a ga hitro uničili, usoda drugega je neznana, tretjega, prav tistega, ki se je postavil na bok, pa ima skupaj z 38 vozili iz filmov o Jamesu Bondu v lasti fundacija Iana Fleminga.