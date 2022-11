Senegal je odločno krenil v tekmo in nekajkrat sprožil proti vratom, a ni ogrozil enega od kasnejših junakov obračuna Andriesa Nopperta. Na drugi strani so tudi Nizozemci nekajkrat poskusili, Daley Blind je z glavo meril mimo vrat v 17. minuti, le dve minuti kasneje pa se je pred vrati Frenkie de Jong preveč obotavljal in zamudil priložnost za udarec iz ugodnega položaja.

V 25. minuti je nevarno z leve strani streljal Ismaila Sarr, a je Virgil van Dijk požrtvovalno z glavo izničil nevarnost. Za Nizozemce je v 40. minuti poskusil še Steven Berghuis, a je žoga po njegovem strelu končala prek vrat.

V drugem polčasu so prvi nevarneje zapretili oranžni, van Dijk pa je po podaji iz kota z glavo meril malenkost prek vrat. Noppertove pesti je na drugi strani zelenice v 65. minuti ogrel Boulaye Dia. Senegalci so bili v drugem delu nekoliko bližje zadetku, a je Noppert oranžne v 73. minuti rešil z odličnim posredovanjem po strelu Idrisse Gueyeja.

Dobrih deset minut kasneje po so po navidez nenevarni podaji v osrčje kazenskega prostora zadeli Nizozemci. Vratar Senegala Edouard Mendy je pri tem odtaval v prazno, do žoge pa je pred njim prišel Gakpo in z glavo zatresel mrežo.

Senegalci so dve minuti kasneje zapretili po strelu od daleč rezervista Papeja Gueyeja, a je bil znova na mestu vratar Heerenveena. Globoko v sodnikovem dodatku je nizozemsko zmago potrdil rezervist Klaassen, ki je v mrežo pospravil odbito žogo po obrambi Mendyja.

V nedeljo je v skupini A na uvodni tekmi SP Ekvador z 2:0 ugnal domačo reprezentanco. V drugem krogu bosta v petek tekmi Nizozemska - Ekvador ter Katar - Senegal.

Na prvi današnji tekmi je Anglija premagala Iran s 6:2, drugi obračun skupine B pa bo ob 20. uri, ko se bosta pomerila ZDA in Wales.