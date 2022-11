Zinn: Ljudstvo se mora organizirati in zahtevati spremembe

Howard Zinn je bil družbeno angažirani profesor, zgodovinar, dramatik, socialistični mislec in borec za ekonomsko in socialno pravičnost, čigar zapuščina živi še danes. Njegova knjiga Ljudska zgodovina Združenih držav Amerike, ki je nedavno izšla pri založbi Sophia, poudarja pomen družbenih gibanj v ZDA in tako imenovanega organiziranja od spodaj. Organizirano ljudstvo je zanj glavni akter družbenih sprememb, saj se lahko med kolektivnim delovanjem upira oblasti in zahteva enakovrednejšo družbo.