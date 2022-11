Zelo čustveno je doživel Novak Đoković turnirsko zmago na sklepnem teniškem mastersu v Torinu, za katero je prejel skoraj pet milijonov evrov, kar je rekordni denarni sklad na teniških turnirjih in znaša skupno več kot zmagi na Rolandu Garrosu in Wimbledonu skupaj. Srb se je ob koncu leta spomnil turbulentnega leta, ki ga je začel v Avstraliji, bil je deportiran ter dobil triletno prepoved vstopa v državo, v kateri je zmagal na devetih od svojih 21 turnirjev največje četverice. Za to, da je lahko letos nastopil le na dveh grand slamih, so poskrbeli Američani, ki so mu, ker se ni cepil proti covidu-19, preprečili vstop v državo in nastopanje na OP ZDA.

Toda konec sezone je bil sanjski. S šesto turnirsko zmago na sklepnih mastersih se je izenačil z najuspešnejšim doslej, Rogerjem Federerjem, hkrati pa je med turnirjem v Torinu prejel še razveseljivo novico, da so mu Avstralci prižgali zeleno luč za nastop na prvem turnirju največje četverice januarja v Melbournu. Novak Đoković je v zgolj sedmih dneh v Italiji premagal pet igralcev najboljše osmerice, in sicer Grka Stefanosa Cicipasa, Rusa Andreja Rubljova in Daniila Medvedjeva, Američana Tylorja Fritza in v nedeljskem finalu še Norvežana Casperja Ruuda. Sklepni masters je osvojil na tretji različni lokaciji, po Šanghaju (2008) in Londonu (2012, 2013, 2014, 2015) še v Torinu, in sicer v treh različnih desetletjih. S 35 leti je postal tudi najstarejši igralec, ki je osvojil eno najprestižnejših lovorik.

»V prvih mesecih letošnjega leta sem imel veliko težav. Predvsem psihološke narave. Ko sem se sprijaznil z vsem, se je bilo zelo težko vrniti na igrišče in najti ravnovesje v igri, s katerim sem osvajal lovorike. Doživljal sem težke čase, ki jih še nisem pozabil. Lahko rečem, da je za mano najtežja sezona v karieri. Zato pa sem toliko bolj srečen, da je konec sezone takšen, kot sem si ga lahko le želel v najlepših sanjah,« je priznal Novak Đoković. Kako sijajna rezultatska jesen je za Đokovićem, kažejo rezultati v zadnjih dveh mesecih. V tem času je odigral 22 dvobojev, osvojil tri turnirje v Astani, Tel Avivu in Torinu, slast njegove zmage pa sta občutila le Danec Holger Rune v finalu Pariza in Kanadčan Felix Auger-Aliassine, ki ga je premagal na Laverjevem pokalu.

V Torinu se je izkazal tudi Casper Ruud, ki je leto končal na tretjem mestu svetovne lestvice. »Če bi mi kdo 1. januarja letos rekel, da bom na sklepnem mastersu igral v finalu ter leto končal na tretjem mestu svetovne lestvice, bi takoj podpisal. Vesel in ponosen sem na vse uspehe in lahko si le želim, da bom tako silovito vstopil tudi v novo koledarsko leto,« je bil srečen Norvežan. Poraz v torinskem finalu bržčas zanj ni bil tako boleč, precej bolj grenak priokus je imel v finalu OP ZDA, kjer bi z zmago proti Carlosu Alcarazu osvojil turnir za grand slam in postal številka ena na svetu. Casper Ruud je bil letos tudi finalist Rolanda Garrosa, kjer je sicer gladko izgubil proti Rafaelu Nadalu. Njegovi uspehi potrjujejo, da je na pravi poti, da tudi sam nekoč dvigne najprestižnejše pokale. Dodajmo, da bo prvič v teniški zgodovini v novo leto kot prvi igralec sveta vstopil najstnik, in sicer 19-letni Carlos Alcaraz.

Moške teniške sezone na najvišji ravni bo konec v nedeljo, ko se bosta najboljši reprezentanci pomerili v finalu Davisovega pokala. Turnir bo potekal od danes do nedelje v Malagi, četrtfinalni pari pa so: Avstralija – Nizozemska, Hrvaška – Španija, Italija – ZDA in Nemčija – Španija.