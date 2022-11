Nedo: korak k ustvarjanju mest prihodnosti

Danes se je na ljubljanskem gradu slavnostno zaključil slovensko-japonski projekt pametnih omrežij Nedo. Čeprav so ga partnerji, med drugim družba Eles in japonski Hitachi, začeli že pred šestimi leti, ta demonstracijski projekt ponuja rešitve prav za težave, s katerimi se soočamo danes: energetsko krizo, morebitne izpade elektro omrežij in okoljske izzive.