Biden, ki je lani pomilostil Kikirikijevo maslo in Marmelado, se je letos malce zadržal v pogovoru s puranom in ga vprašal, če ve, da je pomiloščen, preden se je pogovoril z lastnikoma puranje farme, ki sta prispevala pomiloščenega.

Letošnja slovesnost, na kateri predsednik ZDA na zabaven način uveljavi svoja pooblastila za pomilostitve oseb, naj bi bila uradno 75. po vrsti, vendar pa je zgodovina takih pomilostitev puranov precej zapletena. Zgodovinarji se še vedno prepirajo o tem, kdo jo je začel. Že Abraham Lincoln ali kdo prej, ali šele Harry Truman po drugi svetovni vojni.

Pomiloščenih puranov to ne zanima, ostali pa bodo polnili ameriške želodce skupaj z drugimi deli tradicionalne pojedine, kot so pečen krompir, omaka iz brusnic in še kaj drugega, vegetarijanci in ljubitelji živali pa se znajdejo po svoje.

Tradicija sega v legendo o tem, da so ameriški domorodni Indijanci pomagali preživeti belim evropskim priseljencem s hrano, ki je pred stoletji še niso znali sami pridelati. Legenda se je preko šolskih otrok, ki okoli praznika pripravljajo igre, preoblečeni v priseljence in Indijance, ustalila v zgodovinsko dejstvo.

Poleg božiča in dneva neodvisnosti je zahvalni dan največji nacionalni praznik v ZDA, ki združi večino razseljenih družin. Biden in prva dama Jill Biden bosta v Severni Karolini nocoj pogostila vojaške družine na tako imenovani Večerji prijateljstva. Ponavadi so takšne prireditve kar v Beli hiši.

Ameriška avtomobilska zveza (AAA) poroča, da se bo letos za praznike na pot, daljšo od 50 milj (80,5 kilometra), odpravilo okoli 55 milijonov ljudi, kar bi bilo 1,5 odstotka več kot lani in nekje 98 odstotkov od ravni potovanj pred izbruhom pandemije covida-19 v letu 2020.

Zveza AAA, ki tovrstno statistiko vodi od leta 2000, je sporočila, da se bo 49 milijonov ljudi odpravilo na pot z avtomobilom ali avtobusom, okoli 4,5 milijona jih bo podprlo letalske družbe in molilo, da ne bo večjih odpovedi in drugih tradicionalno prazničnih težav, nekaj pa se jih bo peljalo z vlaki.