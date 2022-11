Nepreslišano: Dr. Jernej Zupančič, zgodovinar, Filozofska fakulteta

Vladimir Putin trenutno bistveno presega ustavna določila, to pa je mogoče zaradi strukture zaledja, ki ga ima zaradi FSB (prej KGB). Rusijo pravzaprav vodi KGB. Pogosto pravimo, da bo, ko ne bo več Putina, na oblast prišla kakšna bolj pametna figura – to žal ne drži, saj je strukturna vez oziroma sosledje členov, ki ga ima FSB s svojimi človeškimi resursi, obveščevalno mrežo, vključujočo očitno tudi vsaj del ruskega organiziranega kriminala, v poziciji skoraj premočnega nadzornika ruskih duš. Tistega, ki tej vidni in nevidni politični piramidi ne ustreza, so odstranili hitro in neusmiljeno. Tu je še navajenost ruskega ljudstva na trdega carja in mentaliteta državniške poslušnosti. Zato so pričakovanja po hitrem uporu zoper tako vladavino večidel iluzorna. Bolj oportuno se je umakniti – in to zdaj mladi Rusi precej množično počno.