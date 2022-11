»Oba voditelja sta odgovorna za nujno zmanjšanje napetosti. Na žalost se danes nista dogovorila o rešitvi,« je sporočil Borrell po koncu osemurnih pogovorov, s katerimi je unija v okviru dialoga Beograda in Prištine želela preprečiti novo stopnjevanje napetosti na Kosovu.

»Oba nosita polno odgovornost za neuspeh današnjih pogajanj ter za morebitno zaostrovanje in nasilje na terenu,« je poudaril.

Pojasnil je, da je EU predstavila predlog, »ki ga je Vučić sprejel, Kurti pa ne,« je po pogovorih na Twitterju sporočil Borrellov tiskovni predstavnik Peter Stano.

Srbski mediji so poročali, da je Borrell povedal, da so v predlogu od Prištine zahtevali, naj ne kaznuje voznikov s srbskimi registrskimi tablicami, od Beograda pa, naj ne izdaja novih statusno nevtralnih tablic z oznako KM. Če bi se strani k temu zavezali, bi pridobili čas za njun dogovor v okviru normalizacije odnosov, je pojasnil.

Ker se to ni zgodilo, bo države članice EU, zunanje ministre in mednarodne partnerje seznanil »z nekonstruktivnim obnašanjem strani in popolnim pomanjkanjem spoštovanja njunih mednarodnih pravnih obveznosti, kar še posebej velja za Kosovo. To je zelo negativen političen signal,« je dodal Borrell.

Kriza z registrskimi tablicami, ki se je zaradi odstopa kosovskih Srbov iz kosovskih institucij v začetku meseca še poslabšala, »pušča zelo nevarno varnostno praznino v že tako krhkih razmerah,« je še opozoril.

Kosovo je pozval, naj takoj ustavi nadaljnje dejavnosti v zvezi s preregistracijo vozil na severu Kosova, Srbijo pa, naj takoj neha izdajati nove registrske tablice s kraticami za kosovska mesta, vključno s kratico KM, poročajo srbski mediji.

Vučić je že pred tem sporočil, da v Bruslju niso dosegli dogovora. »Iz meni nejasnih razlogov nismo uspeli doseči absolutno nobenega dogovora. Srbska stran je bila povsem konstruktivna in desetkrat smo spreminjali besedilo, ki smo ga prejeli, vendar je albanska stran stalno dodajala nekaj, za kar je bilo jasno, da ni mogoče,« je povedal v izjavi za novinarje, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Dodal je, da bo počakal na izjavo Borrella, saj želi videti, kakšne bodo njegove zahteve in nasvet. Tudi Vučić je dejal, da je EU od Prištine zahtevala, da zaradi srbskih tablic ne izrekajo denarnih kazni, Beograd pa da naj več ne izdaja statusno nevtralnih tablic z oznako KM, poroča srbska televizija RTS na svoji spletni strani.

Dodal je, da je obdržal vse papirje in da bo srbske državljane nagovoril danes ob 19. uri.

Pred nami so neprespane noči, veliko težkih dni, je dejal. Znova je zagotovil Srbom na Kosovu, da Beograd ostaja na njihovi strani in da jih bo branil.

Borrell je Vučića in Kurtija povabil v Bruselj na nujne pogovore v okviru dialoga Beograda in Prištine, ki ga vodi EU, zaradi zaostrovanja razmer na severu Kosova zaradi tablic in posledičnega odhoda kosovskih Srbov iz kosovskih institucij.

Vučić in Kurti sta se najprej dopoldne ločeno sestala z Borrellom in posebnim odposlancem EU za dialog med Beogradom in Prištino Miroslavom Lajčakom, po 9. uri pa so se sestali vsi skupaj. Okoli 14. ure so srbski mediji poročali, da se je skupen sestanek končal in da so se predstavniki EU znova sestali s kosovsko delegacijo.

Borrell je sestanek sklical, potem ko je Priština v okviru procesa zamenjave tablic s kosovskimi napovedala, da bo v torek začela izrekati globe v višini 150 evrov tistim, ki na vozilih ne bodo imeli kosovskih tablic. Pred tem ni pristala na poziv mednarodne skupnosti, naj ukrep preloži za deset mesecev.

Globe naj bi obračunavali do 21. januarja 2023. Po podatkih kosovske policije so od 1. novembra voznikom izrekli okoli 1740 opozoril, da morajo tablice zamenjati. Na severu Kosova, kjer živijo večinoma Srbi, je po ocenah še vedno približno 10.000 vozil s srbskimi registrskimi tablicami.

Vučić in Kurti sta se v okviru dialoga nazadnje sestala 18. avgusta, ko so se dogovorili za mesečne sestanke s ciljem sprotnega reševanja problemov in preprečevanja morebitnega naraščanja napetosti.