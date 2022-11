Prostorski stiski v OŠ Staneta Žagarja Kranj, ki se vleče že desetletja in so jo do lanskega leta reševali z začasnim montažnim objektom, se bliža konec. Na Mestni občini Kranj (MOK) se nadejajo, da bodo v prihodnjih tednih pridobili uporabno dovoljenje za nov prizidek k omenjeni šoli, v katerem so telovadnica, šest novih učilnic, večnamenski prostor in novo zunanje šolske igrišče. Gradnja prizidka, ki je velika pridobitev za šoloobvezne otroke na Planini, je namreč končana, notranjost je v celoti urejena, prostori so opremljeni, v teh dneh potekata odprava ugotovljenih pomanjkljivosti in urejanje okolice. »Upokojena ravnateljica Fani Bevk se je vrsto let borila, da bi dobili večje in boljše prostore. Danes stojimo pred novo Žagarco,« je z novo pridobitvijo zadovoljen ravnatelj OŠ Staneta Žagarja Kranj Marko Popit.

S projektom zgraditve prizidka, ki so ga podedovali od prejšnje županske ekipe, so imeli na kranjski občini v preteklem obdobju nemalo težav. »Najprej s pridobivanjem gradbenega dovoljenja zaradi nestrinjanja sosedov, spremembo načrta in finančne podlage, potem sta nastopili koronakriza in vojna v Ukrajini, ki je vplivala na povišanje cen surovin na trgu. Trudimo se, da bodo novi šolski prostori v uporabi do konca leta,« je pojasnil Matjaž Rakovec. Vrednost prizidka je ocenjena na 3,1 milijona evrov, dva milijona so v MOK pridobili iz nepovratnih državnih in evropskih sredstev.