V Arboretumu prižgali skoraj dva milijona lučk

Da bi podaljšali sezono obiska, so se v Arboretumu Volčji Potok odločili, da že tretje leto v parku ustvarijo kuliso iz tisočerih lučk in pričarajo vzdušje s pomočjo iger svetlobe in elementov krajinske arhitekture parka. Letos naj bi bilo lučk le nekaj manj kot 2 milijona, na večerni sprehod pod lučkami pa ste vabljeni vsak dan do 8. januarja.