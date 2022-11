Dele Srbije, Albanije in Kosova so v nedeljo prizadele hude poplave. Najhuje je bilo na območju Novega Pazarja in Tutina na jugozahodu Srbije, kjer se je v reki Vidrenjak utopil dveletni deček. Po poročanju medijev je s starši opazoval naraščajočo reko, ko mu je spodrsnilo in mu ni bilo več pomoči. Njegovo truplo so našli po treh urah iskanja. V Tutinu so zaradi poplavljanja rek in hudournih voda, ki so ogrozile hiše in dele infrastrukture, razglasili izredno stanje. Reke so prestopile bregove tudi v Novem Pazarju. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je v nedeljo izdal ukaz, da prebivalcem Tutina in Novega Pazarja na poplavljenih območjih pomaga tudi vojska. Danes je ekipe, ki so se borile s poplavljenimi predeli, dodatno močno oviral orkanski veter. Najmanj ena vas je bila odrezana od sveta na območju Ivanjice, pretresljive slike pa so prihajale tudi iz Kraljevega, kjer je močno narasla reka Ibar, poplavila obalne lokale in kopališče, predvsem pa prinesla v mesto gore smeti ter ostanke splava, ki ga je podrla v svojem zgornjem toku.

Z avti v reko

V Črni gori se je v nedeljo pripetila nesreča, prav tako povezana s poplavami. V predmestju Podgorice so umrli 43-letnica in njena sinova, stara 19 in 16 let. Z golfom so želeli čez poplavljeni most, a jih je odnesla reka Širolija.

V Albaniji je v reki na severu države z avtomobilom pristal oče s sinom in hčerko, ki pa se ji je uspelo rešiti, poročajo lokalni mediji. Očeta in sina še vedno pogrešajo, bojijo se, da ju je deroča voda odnesla za vedno. V Albaniji so na območjih, ki so jih prizadele poplave, zaprli nekaj šol, intervencijske službe pa so začele evakuirati ljudi v bližini Skadra na severozahodu države.

Že v petek so o obilnih poplavah poročali iz Hrvaške. Najhuje je bilo v Novem Vinodolskem in na Krku. Del jadranske magistrale je bil neprevozen, saj se nikakor ni dalo ugotoviti, kje je cesta in kje se začne morje. V nedeljo pa je dele Hrvaške zajelo močno sneženje. Največ snega je padlo v Gorskem kotarju in Liki, v nam bližnjih Delnicah pa ga je bilo 40 centimetrov. Na meteorološki postaji Zavižan na Severnem Velebitu so danes namerili 46 centimetrov debelo snežno odejo.

Na pot le z zimsko opremo

Kaj pa pri nas? Prava zima nas glede na napovedi čaka danes. Najprej bo morje že zjutraj začelo poplavljati nižje ležeče dele obale. Burja bo čez dan na izpostavljenih legah presegla hitrost 120 kilometrov na uro. In sneg? »Zaradi močnega sneženja od torka dopoldne do večera bodo vozne razmere predvsem na Notranjskem, Kočevskem ter v nekoliko višjih legah Gorenjske in severne Primorske precej poslabšane. Predvsem v teh krajih bo lahko zapadlo več kot 25 centimetrov snega,« so opozorili na Agenciji RS za okolje. V sredo dopoldne naj bi padavine povsod ponehale. »Promet bo v slabših voznih razmerah potekal počasneje. Priporočamo, da se na pot odpravite prej in z ustrezno zimsko opremo. Možno je tudi izločanje težkih tovornih vozil,« so opozorili v prometno-informacijskem centru.