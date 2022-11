V Al Rajanu so že v prvem polčasu za varovance Garetha Southgata zadeli Jude Bellingham (35.), Bukayo Saka (43.) in Raheem Sterling (45+1.). V drugem je bil še drugič natančen Saka (62.), zadela pa sta tudi rezervista Marcus Rashford (71.) in Jack Grealish (89.). Za Iran je dvakrat zadel Mehdi Taremi (65., 90+13./11-m).

Angleži so bili v vseh elementih igre boljši tekmec. V okvir vrat so sprožili več strelov (7:3), si izmenjali več natančnih podaj (733:156), izvajali več kotov (8:0), tudi posest pa je bila odločno na strani treh levov (78:22).

Pred dvobojem je bilo veliko govora o javno izraženi podpori iranskih nogometašev ljudem v domovini, ki že več tednov protestirajo po nasilni smrti 22-letne študentke Mahse Amini.

Na igrišču so bili azijski predstavniki medli, Angleži pa so takoj prevzeli pobudo na zelenici stadiona Kalifa. V osmi minuti je Harry Maguire iz neugodnega položaja za las zgrešil desni vratarjev kot. Dvoboj je bil po tej akciji prekinjen več kot deset minut, potem ko so morali zdravniki po trku s soigralcem oskrbeti iranskega vratarja Alirezo Beiranvanda. Ta je moral zapustiti zelenico.

Angleži so vse bolj pogosto prihajali do priložnosti. Po nekaj zgrešenih strelih in prečki Maguira po kotu pa so trije levi vendarle povedli v 35. minuti. Po podaji Luka Shawa z leve strani je z glavo zadel Bellingham, pri 19 letih debitant na SP.

Še en debitant, Saka, je v 43. minuti podvojil vodstvo, ko so Angleži znova dobili skok po kotu, napadalni vezist Arsenala pa je z levico neubranljivo zadel mimo rezervnega vratarja Hoseina Hoseinija. Le dve minuti kasneje je še tretji zadetek za svetovne prvake iz leta 1966 dosegel Sterling, ki je postavil piko na i lepi akciji in podaji Harryja Kana.

Evropski podprvaki so tudi v drugem polčasu prevladovali kljub boljši podobi ob polčasu precej spremenjene iranske zasedbe. Vodstvo so povišali v 62. minuti, ko je na desni strani preigraval in prostor za strel iskal Saka, nato pa z nekaj sreče zadel mimo nemočne obrambe.

Zadetek so le tri minute kasneje dosegli tudi Iranci, potem ko se je v kazenskem prostoru Taremi otresel Maguira in od prečke znižal na 1:4. Maguire je moral kasneje zaradi težav zapustiti zelenico, ob četvorni menjavi pa je Southgate na igrišče poslal tudi Rashforda, ki je po vsega minuti z lepim preigravanjem in natančnim strelom dosegel svoj prvi zadetek na SP. Za teniških 6:1 je po še eni lepi akciji poskrbel še Grealish po podaji Calluma Wilsona.

Iran je globoko v sodnikovem dodatku zadel prečko prek Serdarja Azmuna, v 103. minuti pa je Taremi z drugim golom, tokrat po dodatnem pregledu sodnika z bele točke, preprečil izenačenje najvišje angleške zmage na SP.