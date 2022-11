Golob o izbrisanih terminih zdravstvenih storitev: Ključna je hitrost poprave napake

Poslanca NSi Janeza Ciglerja Kralja je zanimalo, ali se odgovorni zavedajo, da odločajo o življenju in smrti nekaterih od teh ljudi, ki so jim izbrisali veljavne termine za zdravstvene storitve. Kot je dejal, na seji odbora za zdravstvo prejšnji teden niso izvedeli, kdo bo prevzel odgovornost za izbris, ampak zgolj to, da naj bi bil kriv sistem. Goloba je med drugim vprašal, kaj namerava storiti, da ljudem v tej negotovosti povrne zaupanje v zdravstveni sistem in v njegovo središče postavi bolnika, čakajočim pa povrne mesto v čakalni dobi.

Golob je med drugim odgovoril, da je v tem primeru šlo za večjo napako, da pa ni šlo za enega krivca, ampak za sistem zbiranja, kako ravnajo, ko nekdo iz kateregakoli razloga ne pride na naročen termin. Kot je zatrdil, so v tem času že poklicali vse bolnike in jih postavili nazaj na isto mesto v vrsto. Ob tem verjame, da bodo na vrsti celo prej, kot bi bili sicer, saj so se čakalne vrste skrajšale, »ker so bili izbrisani tudi tisti iz čakalnih vrst, ki so bili tam po nepotrebnem«.

Priznal je, da je šlo za napako. »Ampak iz nje smo se nekaj naučili in smo jo popravili in hitrost poprave napake je ključna,« je prepričan premier. Po njegovih navedbah se je izbrisalo 26.000 vnosov, med njimi torej vsaj 20.000 upravičeno, zaradi česar so »vsi na boljšem«.

Premier se je strinjal, da je organizacija enako pomembna kot denar za zdravstvo. Zato so se po njegovih besedah tudi lotili tega vprašanja in bodo predvidoma januarja ali februarja pripravili poseben zakon o informatizaciji zdravstva, da bodo imeli prave podatke za učinkovito organizacijo sistema.

Na vprašanje Ciglerja Kralja, koga bodo obravnavali v zdravstvenem zavodu, če bosta na termin prišla dva hkrati, eden pa bo brez veljavne napotnice, je Golob odgovoril, da se po njegovih informacijah takšen hipotetičen primer še ni zgodil. Pojasnil je, da imajo vsi zdravstveni zavodi jasne usmeritve, da se tiste, ki so bili prikrajšani za svoj termin, obravnava prednostno. Po njegovih besedah se sicer na vladi ne morejo ukvarjati z organizacijo logistike obveščanja, lahko pa bdijo nad tem, da bolniki ne bi bili obravnavani neustrezno. V tem primeru bodo, kot je napovedal, ukrepali.

Na ministrstvu so namreč z oktobrom znova vzpostavili med epidemijo covida-19 ustavljeno storitev brisanja terminov zdravstvenih storitev s čakalnih seznamov, ki se jih bolniki niso udeležili in se niso opravičili. Pri tem pa je bilo oškodovanih 5977 oseb, ki se zaradi prenaročanja ali trajne napotnice, na katere je vezanih več terminov, »pregleda v prihodnosti« tako še niso mogli udeležiti.

Golob: Naslovitev stanovanjske politike takoj po referendumu

Da so stranke vladajoče koalicije reševanje stanovanjske krize in vzpostavitev stanovanjske politike zapisale v koalicijsko pogodbo, je Goloba v okviru poslanskih vprašanj na današnjem začetku novembrske seje spomnil poslanec Levice Matej Tašner Vatovec. »Država je 30 let praktično zanemarjala stanovanjsko politiko, rezultat je, da cene stanovanj letijo v nebo,« je dejal.

Golob se je strinjal, da je položaj na trgu stanovanj v Sloveniji nedopusten. »Ne more si jih privoščiti velika večina Slovenk in Slovencev,« je dejal in dodal, da je dolžnost vlade v to poseči.

Rešitev vidi v potrditvi zakona o vladi na nedeljskem referendumu in ustanovitvi novega ministrstva, eden glavnih ciljev katerega bo reforma stanovanjskega trga. »Stanovanjski trg bomo lahko rešili blokade SDS,« je dejal in volivce pozval, naj se referenduma udeležijo v čim večjem številu ter glasujejo trikrat za. »Tudi zato, da bomo lahko v ponedeljek začeli učinkovito naslavljati stanovanjsko politiko,« je dejal.

Novela zakona o vladi, ki je eden od treh zakonov, o katerih bodo volivci to nedeljo odločali na referendumu, predvideva ustanovitev treh novih ministrstev. Eno od njih je ministrstvo za solidarno prihodnost, pod okrilje katerega bi z ministrstva za okolje in prostor prešlo področje stanovanjske politike.

Golob je opozoril, da se oblikovanje tega ministrstva pod krinko racionalizacije dela vlade zaustavlja »z nesmiselnimi referendumi, ki jih nismo videli še nikoli razen tokrat, ker nekateri ne znajo prenesti poraza«. Zato trpijo tisti, ki čakajo na stanovanje, je dodal.

Kot enega glavnih ciljev novega ministrstva je izpostavil, kako reformirati stanovanjski trg, kako zagotoviti 20.000 novih gradenj in kako znižati najemnine. Konkretno pa je napovedal, da bodo vsa zemljišča, ki so na razpolago za gradnjo, namenili gradnji. Verjame, da bodo tako lahko podvojili število projektov. »Tudi prek zemljišč Družbe za upravljanje terjatev bank, in to ne glede na to, kam bodo prenesena,« je zagotovil.

Ocenil je še, da smo mogoče v preteklosti preveč poudarka dajali klasičnim socialnim neprofitnim stanovanjem in ne ciljno grajenim stanovanjem, kot jih sam imenuje. Naj bodo to stanovanja za mlade družine, varovana stanovanja, mešane soseske ali pa stanovanja za mlade perspektivne kadre, najti bomo morali način, kako stanovanjsko politiko vklopiti v razvojno politiko države, je menil.