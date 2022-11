Moskva je že konec oktobra sporočila, da je zaključila mobilizacijo 300.000 rezervistov za vojno v Ukrajini. Približno 218.000 rezervistov se usposablja v ruskih vojaških bazah, medtem ko jih je bilo 82.000 razporejenih na območja spopadov v Ukrajini.

Že takrat je ruski obrambni minister Sergej Šojgu dejal, da je bil cilj mobilizacije izpolnjen in da nadaljnji ukrepi niso predvideni. Pri tem je poudaril, da bi v prihodnje morebitno dodatno povečanje ruskih enot temeljilo zgolj na prostovoljcih in profesionalnih vojakih ter ne na mobilizaciji rezervistov.

Ruski predsednik Vladimir Putin je ukaz o mobilizaciji izdal 21. septembra. Strah pred mobilizacijo je množico Rusov spodbudil k odhodu v tujino, predvsem v sosednje države, kot so baltske države, Finska, Gruzija, Kazahstan in Mongolija.

Kljub zanikanjem Kremlja in obrambnega ministrstva pa v Rusiji ostaja strah pred novim valom mobilizacije. Dejstvo, da mnogi ne zaupajo oblastem, je verjetno tudi posledica tega, da je v dosedanji mobilizaciji prišlo do številnih nepravilnosti, saj so pozive prejeli tudi ljudje, ki pogojev za to niso izpolnjevali.