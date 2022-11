Kot so sporočili s koprske policijske uprave, so policisti kršitelju pištolo s šestimi naboji zasegli in jo bodo poslali na strokovni pregled, ki bo pokazal, če gre za pravo pištolo, na podlagi ugotovitev pa bodo ukrepali. Zaradi kršenja reda in miru so mu policisti izdali tudi plačilni nalog, po koncu postopka pa so ga izpustili in je lahko peš odšel proti domu.

S tem pa kršitev 57-letnika še ni bilo konec, saj so ga pozneje v Sežani ustavili med vožnjo z avtomobilom, preskus alkoholiziranosti pa je pri njem pokazal 0,70 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka. Policisti so mu začasno odvzeli vozniško dovoljenje in odredili pridržanje, zoper njega pa bodo spisali obdolžilni predlog.