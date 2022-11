Šetinc Paškova je na začetku današnje seje DZ v okviru postopkovnega predloga pojasnila, da so Magyarja prejšnji teden vabili na zaslišanje, saj je določen za pričo pred parlamentarno preiskovalno komisijo. Ker ni dvigoval pošte, čeprav je ta prispela, ga je povabila na naslednje zaslišanje, ki bo 9. decembra, je pojasnila in Magyarju odnesla kuverto.

Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je ob tem Šetinc Paškovi zaradi zlorabe postopkovnega predloga izrekla opomin. Obenem pa je okarala poslanca Magyarja. Kot je dejala, je to, da državni funkcionarji ne dvigujejo pošte državnih institucij, zavržno in sramotno. »Kot prvi bi mi morali biti zgled, kako se obnašamo v kakršnihkoli postopkih, v katerih smo. To je moje osebno mnenje,« je dejala. Opozorila je še, da so bili zdaj vsi priča temu, da je Magyar vabilo prejel.

Magyar pa je pojasnil, da kot poslanec prejema obilo pošte ter tudi letake in druge stvari »in mogoče se je tista pošta nekje založila«. Zatrdil pa je, da je obvestilo prejel in danes zjutraj tudi prevzel pošto. »Prosim, da se izključi iz parlamentarne razprave take zlonamerne in politične manipulacije,« je dodal.

Tudi vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec je opozorila, da je Šetinc Paškova kršila poslovnik. »Ali nekdo dviguje pošto ali ne, je njegova osebna stvar in zato v državnem zboru ne bomo sodili po tem, ali državni funkcionar dviguje pošto ali je ne dviguje,« je poudarila poslanka. Šetinc Paškova je po njenem mnenju današnji »manever« storila z namenom, da javno ožigosa poslanca, ki da je dvignil pošto z vabilo na zaslišanje 9. decembra.