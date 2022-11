»Ne gre za to, da bi bila operacija omejena na zračno operacijo,« je povedal turškim novinarjem, ki so ga spremljali ob vrnitvi iz Katarja, kjer se je udeležil odprtja svetovnega nogometnega prvenstva, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Turčija je v nedeljo začela zračno operacijo, poimenovano Krempelj-meč, v okviru katere je na severu Sirije in Iraka v napadih na položaje Kurdske delavske stranke (PKK) in sirske kurdske milice YPG ubila več kot 35 ljudi. Gre za povračilni ukrep za bombni napad, v katerem je bilo 13. novembra v Istanbulu ubitih šest ljudi in ki ga Ankara pripisuje kurdskim »teroristom« PKK, pa tudi YPG, ki jo ima za podaljšek PKK.

»Pristojne oblasti, obrambno ministrstvo in načelnik generalštaba vojske se bodo skupaj odločili o stopnji sile, ki jo bodo uporabile naše kopenske sile,« je dejal predsednik, ki je dodal, da posvetovanja že potekajo.

»Opozorili smo že, da bodo tisti, ki bodo kršili naše ozemlje, plačali,« je dejal.

Erdogan je omenjeno povedal, potem ko so v nedeljo zvečer in v ponedeljek zjutraj rakete iz Sirije zadele turško mejo in ozemlje, pri čemer so bili ubiti trije ljudje, skoraj 15 pa jih je bilo ranjenih, še poroča AFP, ki je pred tem poročal o šestih ranjenih.

Erdogan je danes še povedal, da je v operaciji Krempelj-meč v nedeljo sodelovalo 70 letal in letalnikov. Povedal je tudi, da se o operaciji ni pogovarjal z ameriškim predsednikom Joejem Bidnom ali ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom.

ZDA podpirajo YPG na severovzhodu Sirije v boju proti džihadistom Islamske države, Rusija pa na istem območju podpira prorežimske milice.