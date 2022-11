»Po 12 letih se poslavljam iz ljubljanske politike. Ker je tako prav,« je še zapisal Logar. Vsem članom, volivcem in simpatizerjem se je zahvalil. Ob tem pa je pozval: »Nadaljujmo, pot je jasna: Za Ljubljano. Za ljudi. #ZAprihodnost«.

V Ljubljani je na županskih volitvah znova prepričljivo zmagal sedanji župan Zoran Janković, ki je bil z 61,84 odstotka glasovi izvoljen v prvem krogu. Kandidat SDS Igor Horvat je bil po številu glasov četrti, za kandidatko Levice Natašo Sukič in Alešem Primcem iz stranke Glas za otroke in družine. Za Horvata je glasovalo 6,26 odstotka volivk in volivcev.

V mestnem svetu bo SDS v novem mandatu zastopana s šestimi svetniki, doslej jih je imela deset in je bila na drugem mestu po številu svetnikov. Na tokratnih volitvah je več svetniških mest poleg Liste Zorana Jankovića, ki jih bo imela 18, dobilo še Gibanje Svoboda, in sicer osem.