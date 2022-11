»Jutrišnji dan bo prinesel obilnejše padavine. Začelo se bo že ponoči na zahodu in ponekod v osrednji Sloveniji. Potem se bodo padavine krepile in dopoldne postopno razširile proti severovzhodu. Meja sneženja bo že na začetku precej nizko. Po nižinah bo sprva dež, tekom dopoldneva pa se bo z intenziviranjem padavin meja sneženja počasi lahko marsikje spustila tudi do nižin, ne pa čisto povsod,« je vremensko napoved za STA povzel dežurni meteorolog na Agenciji RS za okolje (Arso) Andrej Velkavrh.

V Beli Krajini, Krško-brežiški kotlini, morda v Ljubljanski kotlini in na Primorskem bo večinoma deževalo, medtem ko se bo malo višje sneg nabiral. V Prekmurju bo lahko začelo snežiti šele v noči na sredo, prej bo dež, bo pa tam manj padavin, je napovedal meteorolog.

Do srede zjutraj lahko na območju med Julijskimi Alpami, Snežnikom in kočevsko-notranjskim območjem zapade od 20 do 40 centimetrov snega, tudi drugod po hribih lahko zapade od 10 do 20, lokalno mogoče tudi 30 centimetrov snega, denimo na Pohorju in v Kamniško-Savinjskih Alpah, je povedal Velkavrh. Po nižinah bo snega manj, tla so še topla, sneg bo moker, temperatura pa bo nad ničlo.

Poleg tega bo na Primorskem pihala močna burja, ki se bo dopoldne kar hitro krepila, sunki bodo lahko do večera in prvega dela noči na sredo dosegli čez 120 kilometrov na uro. »Kombinacija obojega bo za vozne razmere na Notranjskem kar slaba popotnica,« je opozoril Velkavrh.

»Promet bo v slabših voznih razmerah potekal počasneje. Priporočamo, da se na pot odpravite prej in z ustrezno zimsko opremo. Možno bo tudi izločanje težkih tovornih vozil,« pa so ob napovedanem sneženju sporočili iz Prometno-informacijskega centra za državne ceste.

Oranžno opozorilo za jug Slovenije

Arso pa je prek družbenega omrežja Facebook dodatno še sporočil, da lahko v torek sredi dneva in popoldne pričakujemo zimske vozne razmere predvsem na cestah Notranjske, Kočevske in v višjih predelih Severne Primorske in Gorenjske, nekoliko kasneje pa tudi ponekod na Koroškem in Štajerskem. Težak sneg bo lahko povzročal tudi snegolome.

Arso opozarja še, da bo v torek v jutranjem času zelo visoko tudi plimovanje morja, saj se bodo združili vplivi juga, nizkega zračnega tlaka, dežja in astronomske plime. Morje se bo lahko razlilo od 30 do 50 centimetrov nad obalno črto.

Za celotno južno polovico države je Arso za torek izdal oranžno vremensko opozorilo zaradi sneženja, burje in plimovanja morja, za severno polovico države pa je izdano rumeno vremensko opozorilo.

Po zdajšnjih napovedih vremenoslovcev bo novozapadli sneg v hribih obstal, medtem ko se bo po nižinah hitro talil.