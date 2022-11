Kapetani več nogometnih reprezentanc so se že konec septembra odločili, da bodo v znak podpore v Katarju nosili posebne kapetanske trakove proti diskriminaciji. Med njimi so tudi zvezdniki svetovnega formata, kot so kapetan Anglije Harry Kane, Nemčije Manuel Neuer, Nizozemske Virgil van Dijk in drugi, so poročale tuje tiskovne agencije.

Še nekaj ur pred tekmo Anglija - Iran ni bilo znano, ali bo Kane nosil mavrični kapetanski trak v državi, kjer so istospolne zveze kazensko preganjane. Nato pa je sedem evropskih ekip, ki so nameravale nositi mavrični trak »One Love« v prid vključevanju in proti diskriminaciji, danes opustilo protest, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Kot so reprezentance zapisale v skupni izjavi za javnost, kapetani zaradi grožnje Fife s »športnimi sankcijami« ne bodo nosili trakov podpore.

Angleži bi globo z veseljem plačali

»Fifa je bila zelo jasna, uvedla bo športne sankcije, če bodo naši kapetani nosili trakove na igrišču. Kot nacionalne zveze ne moremo zahtevati od naših igralcev, da tvegajo športne sankcije, vključno z rumenimi kartoni,« je v sporočilu zapisalo sedem zvez.

Anglija, Wales, Belgija, Danska, Nemčija, Nizozemska in Švica so se zato odločili, da njihovi kapetani ne bodo tvegali prejetja rumenega kartona, obenem pa so zapisali, da so »razočarani zaradi neprilagodljivosti Fife«.

Francija, sprva članica pobude »One Love«, je prek svojega kapetana Huga Llorisa že pred tem sporočila, da ne bo nosila traku. Prav tako si ga ne bo nadel Neuer, ki vodi nemški elf.

Nemška nogometna zveza in druga združenja, vključena v kampanjo za enakost in svobodo izražanja, se bodo vzdržali uporabe simbola zaradi grožnje sankcij Fife, je danes sporočila nemška nogometna zveza DFB.

Medtem pa je angleška zveza (FA) zapisala, da bi globo z veseljem plačala. »Običajno bi v takšni situaciji morali plačati globo in vedno smo govorili, da bi to z veseljem storili. Pripravljeni bi bili plačati kazen, ker se nam zdi pomembno, da izkažemo svojo podporo vključevanju,« so zapisali pri FA in dodali, da ne želijo podvreči igralcev zagroženim športnim sankcijam.

Nosijo lahko le Fifine trakove

Angleški kapetan Kane in selektor Gareth Southgate sta v nedeljo izrazila podporo nošenju traku, je poročala nemška tiskovna agencija dpa. »Mislim, da smo kot ekipa, osebje in organizacija jasno povedali, da želimo nositi trak. Vem, da se naša zveza trenutno pogovarja s Fifo in prepričan sem, da bodo do tekme sprejeli svojo odločitev. Ampak ja, mislim, da smo igralci jasno povedali, da ga želimo nositi,« je dejal Kane.

Predpisi o opremi Fife določajo, da kapetani lahko nosijo »trakove, ki jih zagotovi Fifa«. V nasprotnem primeru lahko sodnik od igralca zahteva, da zapusti igrišče, da si »popravi oblačila«, v primeru neupoštevanja tega navodila pa lahko igralec po presoji sodnika prejme tudi opozorilo.