Gaziani je znana kot glasna kritičarka zatiranja protestov, ki se zadnje mesece vrstijo po Iranu, pridržali pa so jo zaradi spodbujanja in podpiranja izgredov in zaradi komuniciranja z opozicijskimi mediji, je v nedeljo poročala iranska tiskovna agencija IRNA, ki jo povzema francoska AFP.

52-letna filmska zvezdnica je že nakazala, da jo je tožilstvo pozvalo na zaslišanje, nakar je na Instagramu objavila posnetek, na katerem si odstrani v državi obvezni hidžab. »Morda bo to moja zadnja objava,« je zapisala pozno v soboto. »Od tega trenutka naprej, ne glede na to, kaj se zgodi z mano, vedite, da sem kot vedno do zadnjega diha na strani iranskega ljudstva,« je dodala.

Nekoliko za njo je bila v okviru iste preiskave aretirana tudi Riahi. 60-letna igralka, ki je nastopila v nizu nagrajenih filmov, je septembra dala intervju za televizijo Iran International s sedežem v Londonu, v katerem ni nosila naglavne rute. Izrazila je solidarnost s protesti in nasprotovanje obveznemu nošenju hidžaba.

Iransko vodstvo se s protesti sooča že vse od septembrske smrti 22-letne Kurdinje Mahse Amini, ki jo je pred tem aretirala moralna policija zaradi domnevnega nepravilnega nošenja islamske naglavne rute. Oblasti proteste označujejo za izgrede in obtožujejo zahodne države, da jih spodbujajo.

Protesti so se nadaljevali tudi minuli konec tedna. V kurdskem mestu Mahabad na severozahodu države je po navedbah očividcev izbruhnilo nasilje. V mesto naj bi prišle okrepljene enote policije in varnostnih sil, ki naj bi tudi streljale na protestnike, poroča nemška tiskovna agencija dpa, ki dodaja, da o morebitnih žrtvah ni poročil.