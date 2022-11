Na železniški postaji Preserje iztiril vagon, nastala večja škoda

Na železniški postaji Preserje je v nedeljo okoli 23. ure prišlo do iztirjenja zadnjega vagona tovornega vlaka, ko je ta prehajal z enega tira na drugega. Vagon je poškodoval železniško infrastrukturo. V dogodku ni prišlo do drugega ogrožanja in v njem ni bila poškodovana nobena oseba, nastala pa je večja škoda, so danes sporočili s policije.