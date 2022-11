Mojca Sojar, NSi Dosedanjemu županu so nekateri nadeli oznako »šerif«. Tako je župan tudi deloval in žal mi je, da bo tako očitno še naprej. Sama bi si za Ljubljano želela, da postane bolj evropska, bolj odprta in da dobi županjo ali župana, ki bi bil brez obtožnic in očitkov o koruptivnih dejanjih.