Kranj: Prvi mož Kranja bo znan v drugem krogu

Nizka volilna udeležba v Mestni občini Kranj ni sledila rezultatom javnomnenjskih anket, ki so aktualnemu županu gorenjske prestolnice Matjažu Rakovcu napovedovale potrditev mandata že v prvem krogu. Prvega moža Kranja bo določil drugi krog volitev, v katerem se bo Rakovec pomeril z Ivom Bajcem.

Za aktualnega kranjskega župana Matjaža Rakovca (Socialni demokrati) se je včeraj po neuradnih rezultatih do 22. ure izreklo 48,21 odstotka volilcev. Boj za drugo mesto je bil med kandidatom strank SDS, NSi, SLS in ZS Ivom Bajcem in predsednikom stranke Resnica Zoranom Stevanovićem tesen. Prvi je osvojil 19,50 odstotka glasov, drugemu so volilci namenili 17,44 odstotka glasov.

»Pričakovano, sem zadovoljen. Glasovi so se porazdelili med vseh šest kandidatov za župana, prav tako smo imeli v Kranju zelo nizko volilno udeležbo. Gremo dalje. Ker se ukvarjam sam s seboj, mi je vseeno, kdo bo moj protikandidat v drugem krogu, saj v njem z ekipo pričakujemo zmago,« je bil ob izidu prvih neuradnih rezultatov v svojem štabu nekoliko redkobeseden Matjaž Rakovec. Kampanjo je ocenil kot mirno, podobno pričakuje tudi v drugem krogu volitev. »Vesel sem, da nam občani zaupajo in se zavedajo, da smo naredili velike premike v občini, ne le v središču mesta, ampak tudi na obrobju. Res se je veliko delalo, pa tudi v novem mandatu bomo dokončali številne projekte,« je dodal Rakovec, ki je na zmago v prvem krogu volitev sicer upravičeno računal tako zaradi dobrih napovedi javnomnenjskih anket kot pozitivnih odzivov občanov s terena.

Kampanje ne bosta zaostrila

»Uspeh je pričakovan. Tudi v naslednjih dveh tednih bomo dokazovali, da je naš program najboljši,« je bil z volilnim izidom zadovoljen Ivo Bajec. Povedal je, da bo kampanja še naprej lojalna in je z Rakovcem ne bosta zaostrila. Iz bitke za kranjskega župana se je torej poslovil Rakovčev najostrejši izzivalec, ki se je pred štirimi leti, ko je prejel 20,47 odstotka glasov, z njim pomeril v drugem krogu volitev, katerem je Matjaž Rakovec slavil z 67,84 odstotka glasov. Na četrto mesto so včeraj občani MOK s podporo 7,67 odstotka glasov postavili Aleksandra Svetelja iz stranke Več za Kranj, Srečo Barbič iz Gibanja Svoboda je prejel 3,99 odstotka glasov, Igor Velov (Lista za razvoj Kranja) pa 3,28 odstotka glasov.

Maribor: Znova dvoboj Arsenovič-Kangler

V drugem krogu županskih volitev se bo ponovil obračun iz leta 2018. Županski kandidat Gibanja Svoboda Vojko Flis v Mariboru doživel grenak poraz.

Občani drugega največjega mesta so imeli na izbiro kar 15 županskih kandidatk in kandidatov, največ med vsemi občinami. Večja ponudba očitno ni zbudila nadpovprečnega zanimanja za odhod na volišča – svoj glas je oddalo le 41 odstotkov volilnih upravičencev, kar je globoko pod 61-odstotno volilno udeležbo, ki jo je napovedovala javnomnenjska raziskava agencije Ninamedia.

Največja izbira ni povzročila sprememb: v drugi krog sta se zopet uvrstila aktualni župan Aleksander Saša Arsenovič (nestrankarski) in nekdanji župan Franc Kangler (NLS). Arsenovič je v prvem krogu zbral 36 odstotkov glasov, kar je slabe tri odstotne točke pod napovedanim rezultatom. Izzivalec Kangler je prejel 26-odstotno podporo volilcev, to je štiri odstotne točke nad projekcijami.

Tudi pred štirimi leti sta se Arsenovič in Kangler z razliko okoli tri tisoč glasov uvrstila v drugi krog, v katerem je aktualni župan prepričljivo zmagal s skoraj 58 odstotki glasov. Kangler je prepričan, da se bo tokrat razpletlo drugače. »Počakajte na 4. december,« je bil optimističen nekdanji župan in državni sekretar notranjega ministra Aleša Hojsa. Kangler se je nedavno upokojil in ta teden ponovno kandidira za članstvo v državnem svetu. »Razlika glede na leto 2018 je ta, da ima naša ekipa za sabo štiri leta učinkovitega dela. Upam, da bodo volilci to v drugem krogu še bolj nagradili,« je bil nasmejan Arsenovič, ki je nizko volilno udeležbo pripisal utrujenosti volilcev od predvolilnih obljub. »Mi nismo obljubljali, mi smo dejansko veliko naredili,« je dodal.

Boleč poraz je v Mariboru doživela največja parlamentarna stranka. Kandidat Gibanja Svoboda Vojko Flis je z 20 odstotki glasov krepko zgrešil uvrstitev v drugi krog. »Volilci niso prepoznali naše vizije, ampak volilci imajo vedno prav,« je bil razočaran Flis, ki v drugem krogu ne namerava podpreti nikogar. Tolažilna nagrada se Svobodi obeta v 45-članskem mariborskem mestnem svetu. V skladu z javnomnenjskimi raziskavami naj bi bila prihodnja štiri leta v njem najmočnejša politična sila.

V Kopru župan ostaja Aleš Bržan

V koprski občini je bila najvišja volilna udeležba med mestnimi občinami. Tudi letos je bila v ospredju predvsem bitka med Alešem Bržanom in Borisom Popovičem.

Predvolilna kampanja v Kopru je bila letos bistveno bolj umirjena kot pred štirimi leti, ko je Aleš Bržan v drugem krogu z vsega 17 glasovi prednosti prevzel županovanje dotedanjemu koprskemu županu Borisu Popoviču. Če se je koprska javnost pred štirimi leti povsem polarizirala, letos tega ni bilo posebej občutiti, predvsem zato, ker se je za umirjeno predvolilno kampanjo odločil tudi Popovič. To se mu je obrestovalo, saj mu je po zadnjih anketah agencije Ninamedia podpora začela naraščati. A je Bržan, ki ga je podprlo tudi Gibanje Svoboda, vendarle zmagal že v prvem krogu, tako kot so nakazovale ankete.

Popovič razočaran

Boris Popovič je bil nad rezultatom vidno razočaran, saj je prepričan, da Koper pod vodstvom Aleša Bržana umira in se ne razvija v pravi smeri. A če so se občanke in občani tako odločili, to spoštuje, čeprav tega ne razume. Razkril je tudi, da je razmišljal, da bi kandidiral v Piranu, a se je nato odločil, da bo še enkrat poskusil v Kopru. Z volitvami je zaključil. Čez štiri leta bo v Kopru pomagal komu drugemu, je pojasnil. Bržan je rezultata vesel, saj bo lahko nadaljeval zastavljene projekte, ki jih po njegovi oceni ni malo. Na Popovičeve očitke se ne ozira, sam ostaja pri umirjenem vodenju občine. V Kopru je letos kandidiralo šest kandidatov, vendar preostali štirje niso dobili omembe vredne podpore.

Krško: Tesno do konca štetja glasovnic

V Krškem se bosta v drugem krogu pomerila logistik in bivši poslanec Dušan Šiško ter kriminalistični inšpektor Janez Kerin.

V najmlajši mestni občini je bilo ves čas jasno, da se obeta drugi krog županskih volitev. Med najverjetnejšimi imeni, ki se bodo pojavila na glasovnicah čez štirinajst dni, so največkrat omenjali Dušana Šiška in Janeza Kerina, oba sta neodvisna kandidata, ter Iztoka Starca (kandidat SLS). Ta tri imena so se na prvih dveh mestih »vrtela« tudi med preštevanjem glasovnic. Do zaključka redakcije je bilo preštetih dobrih 90 odstotkov glasovnic. Najbolje je kazalo Šišku, ki je prejel 25,23 odstotka glasov, Kerin pa 19,17 odstotka. Aleš Zorko iz Gibanja Svoboda je imel 18,41 odstotka, le malo za njim je bil Starc s 17,77 odstotka glasov. Na volišča v krški občini se je včeraj podalo dobrih 40 odstotkov volilnih upravičencev, medtem ko je bila volilna udeležba na lokalnih volitvah pred štirimi leti več kot 47-odstotna.

»Smo majhna ekipa, brez stricev iz ozadja in brez katere koli politične stranke, zato je naš uspeh toliko večji,« je ob izvolitvi v drugi krog dejal Šiško. »Sem preprost človek, delal bom za vse občane,« je še dejal. Tako kot on je o zmagi v drugem krogu prepričan tudi Kerin, zadovoljen z zaupanjem, ki so mu ga izkazali občani.