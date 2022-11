Kamnik: Matej Slapar ostaja župan

V občini Kamnik so se za položaj župana potegovali trije kandidati. Poleg aktualnega župana Mateja Slaparja, ki se je tokrat na volitve podal s svojo listo – Listo Mateja Slaparja in so mu volilci in volilke ponovno namenili največ glasov, sta volilce nagovarjala še podžupan Sandi Uršič s svojo listo, Listo Sandija Uršiča, in Maja Aleksovska Lesjak s podporo stranke SD.

V Kamniku so volilci odločili, da si še naslednja štiri leta želijo za župana Mateja Slaparja, ki ga je pred štirimi leti na položaj pospremila stranka NSi, tokrat pa se je na volitve podal s svojo Listo Mateja Slaparja. Sam verjame, da so volilke in volilci z visoko podporo (imel jo je že pri zbiranju podpisov, zbral jih je v pičlih treh dneh) ocenili njegovo dosedanje delo. »Po 70 odstotkih preštetih glasov kaže na največjo podporo do zdaj. To je zagotovo potrditev, da smo v štirih letih zastavili razvojno pot, ki jo je potrdil dobršen del prebivalcev občine Kamnik. Seveda vsega tega ne bi bilo, če me v prejšnjem mandatu ne bi podpirale razvojne sile SDS, NSi, SLS, Lista Sandija Uršiča in drugi,« je povedal Slapar in dodal, da so skupaj zastavili ogromno pozitivnih projektov, delo pa bo skupaj z Listo Mateja Slaparja nadaljeval. Kampanjo je označil kot pošteno: »Skupaj s protikandidatoma smo iskali rešitve, kako in na kakšen način občino peljati naprej.« Slapar ob vnovični zmagi napoveduje, da bodo zagnano premikali stvari na bolje tudi v prihodnje ter delali učinkovito in transparentno v dobrobit razvoja občine. Prav tako verjame, da lahko z izkušnjami, znanjem, vizijo in vrhunsko ekipo dosedanje delo nadaljujejo ter ga še nadgradijo. V predvolilni kampanji je volilce nagovarjal z garažno hišo pri zdravstvenem domu in dodatnimi parkirnimi prostori na obrobju mestnega jedra. Prihodnje leto sta na vrsti prenova Maistrove ulice in priprava revitalizacijskega načrta za ulico Šutna. Na vrsto bo prišla tudi gradnja stanovanj v Utokovi jami in ob Ljubljanski cesti.

Domžale: Izvolili so županjo

V občini Domžale se je za izpraznjeno župansko mesto, ki ga je po petih mandatih sprostil Toni Dragar, potegovalo kar osem kandidatov. Največ volilcev je prepričala nekdanja podžupanja Renata Kosec, ki je za seboj pustila pet kandidatov.

Čeprav se je v občini Domžale potihoma namigovalo, da bo volilce čakal še drugi krog županskih volitev, je včeraj na volitvah zmagala nekdanja podžupanja Renata Kosec. »V volilno kampanjo smo vstopili sproščeni in pripravljeni. Občani so prepoznali naše vrednote, povezovanje, sodelovanje, poštenost, iskrenost in transparentnost ter to, da nismo nasledniki zgodb, ki se že desetletje vijejo v občinski politiki,« je po razglasitvi rezultatov povedala zmagovalka volitev in dodala: »Člani Liste Renate Kosec, ki so bili danes izvoljeni za svetnike, dobro poznajo občino in so aktivni na številnih področjih.« V svojem nagovoru se je za zaupanje zahvalila občanom in zagotovila: »Vaše zaupanje bomo upravičili z uresničevanjem programa Domžale – občina prihodnosti. Verjamem, da bomo skupaj z ekipo Liste Renate Kosec, predvsem pa z vami, drage občanke in občani, uspešno uresničili kreativne rešitve programa. Iskreno se bomo pogovorili z vami, s predstavniki krajevnih skupnosti in člani občinskega sveta občine Domžale. Nadaljevali bomo nestrankarsko politiko, presegli delitve, ki hromijo razvoj in napredek naše občine.«

V prihajajočem mandatu jo z ekipo čaka kar nekaj projektov, ki jih je v času volilne kampanje tudi napovedala. Med državnimi projekti, ki potekajo ali so bili ustavljeni, so povezovalna cesta Vodice–Želodnik, priključek Študa, gradnja doma za starejše občane, uvedba javnega potniškega prometa itd. Med občinskimi projekti pa se bodo osredotočili na gradnjo Zdravstvenega doma Domžale in podzemne garažne hiše, prenovili bodo bazen, osnovno šolo Roje in se posvetili ureditvi mirujočega prometa v vsej občini. Ko je bila podžupanja, se je aktivno vključila v gradnjo skejterskega parka v Športnem parku Domžale.

Na Vrhniki drugi mandat Cukjatiju

Volilci in volilke na Vrhniki so dosedanjemu županu Danielu Cukjatiju, ki so ga ob njegovi listi pri kandidaturi podprli Zeleni Slovenije, NSi, SDS, DeSUS in Resnica, zaupali ponovni mandat. Cukjati, ki je vodenje občine prevzel pred štirimi leti, je v svojih javnih nastopih poudaril, da so v tem mandatu izpeljali mnogo projektov, ki služijo občanom. Z novim mandatom bo lahko izpeljal še kar nekaj idej. Med projekti je izpostavil dokončanje južne obvoznice v začetku leta 2023 in začetek gradnje severne obvozne ceste, nadaljevanje obnove športnega parka Vrhnika z bazenom, revitalizacijo Močilnika z izviri Ljubljanice, ureditev mestnega jedra z obnovo Stare ceste in parkov ter izgradnjo komunalne infrastrukture v krajevnih skupnostih. Izzvanim kandidatom, Alji Stanko (Gibanje Svoboda), Marjanu Geohelliju (Vesna – zelena stranka), Marku Močniku (Levica) in Benjaminu Leskovcu (kandidatura s podpisi volilcev), žal ni uspelo prepričati volilcev.

Škofljica: V drugi krog Treven in Cimerman

Na Škofljici bodo župana izbrali v drugem krogu, v katerem se bosta za položaj potegovala neodvisna kandidata Rok Treven in Primož Cimerman. Iz volilne tekme je izpadel dosedanji dolgoletni župan Ivan Jordan, na katerega so letele številne kritike glede njegovega pretiranega sodelovanja z državami Višegrajske skupine in domnevnega neprimernega odnosa do zaposlenih. Županu v odhodu so volilci namenili nekaj več kot 17 odstotkov glasov. Prvouvrščeni Rok Treven, ki se podaja v drugi krog, je po preštetih glasovih včeraj do 22. ure prejel 23,35 odstotka glasov, medtem ko je njegov tekmec Cimerman prejel 22,24 odstotka glasov. Daleč najmlajši županski kandidat Treven se je v svojih javnih nastopih med drugim zavzemal za učinkovito pridobitev evropskih sredstev, česar občina do zdaj ni znala izkoristiti. Njegov tekmec Cimerman pa si želi, da bi se ljudje aktivno vključili v vse procese občine. Volilci so na Škofljici lahko obkrožili še Jordanovega starega tekmeca in dolgoletnega kritika Bojana Božiča, ki ga je podprlo Gibanje Svoboda. Za župansko mesto pa se je potegoval tudi Igor Zupančič s svojo listo.

Grosuplje: Verlič dobil četrti mandat

Tradicionalno je v Grosupljem slavila SDS. Dosedanji župan Peter Verlič, ki ga je že pred volitvami poleg SDS podprla tudi Nsi, je imel letos dva protikandidata. Gibanje Svoboda je v boj poslalo Boštjana Boha, skupina volivcev pa je podprla kandidaturo Mihe Legina. Peter Verlič je na z 73,61 odstotki, kolikor so mu kazalo štetje glasovnic do zaključka naše redakcije, blizu rezultata iz leta 2018, ko mu je svoj glas v prvem krogu namenilo 76 odstotkov glasov. Tako kot v preteklih letih, je 60-letni Verlič tudi letos volivce nagovarjal s poudarkom na infrastrukturnih projektih, predvsem je obljubljal večjo prometno pretočnost v občini ter zavzemanje za vzpostavitev železniške povezave z Novim mestom in Belo krajino.

Tudi v občinskem svetu je zmagovalka SDS, na drugem mestu je NSi in na tretjem Slovenska ljudska stranka. V občinski svet so se uvrstili tudi svetniki Gibanja Svoboda. Eno mesto v občinskem svetu je rezervirano za romskega svetnika.

Ig: Drugi krog nepredvidljive tekme

Na Igu, kjer se je za župansko mesto pomerilo pet kandidatov, je bil izid nepredvidljiv, saj se v volilno tekmo ni podal dosedanji dolgoletni župan Janez Cimperman, se je pa zato za vodenje občine potegoval njegov podžupan Anton Modic, ki tako kot Cimperman spada v kvoto SLS. Modic, ki je prejel 31,03 odstotka glasov, se bo kot drugouvrščeni v drugem krogu za župansko mesto pomeril z Zlatkom Usenikom, ki je prejel 34,45 odstotka glasov. Na tretjem mestu se je znašel Mirko Merzel iz vrst SDS, sledi mu Boris Pirc iz SD, na zadnjem mestu pa je Mitja Glavnik iz Konkretno.

Višji samostojni policijski inšpektor Zlatko Usenik se kot županski kandidat zavzema za gradnjo infrastrukture na področjih športa, vzgoje, izobraževanja, prometa in komunale. Anton Modic pa svojo prednost pri razvoju občine Ig vidi v podjetniških izkušnjah, ki jih ima, saj bo po njegovem tržno znanje še posebej pomembno, da bosta zaživeli nova kulturna dvorana in projekt Na-kolih, ki je v sklepni fazi, vključuje pa koliščarsko naselje. S tem bo Ig dobil priložnost v turizmu, kmetijstvu in gospodarstvu.