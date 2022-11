Blokada v mestnem svetu malo verjetna

Že vsaj nekaj mesecev je bilo jasno, da bo Zoran Janković vnovič izvoljen za ljubljanskega župana. Stranke vladajoče koalicije so predolgo odlašale z napovedmi kandidatur, na koncu pa je pet pred dvanajsto v tekmo stopila le Levica z Natašo Sukič. V SDS so, potem ko so na zadnjih volitvah nastopili z Anžetom Logarjem in vsaj nakazali nekaj zanimanja za Ljubljano, tokrat spet kandidirali z anemičnim kandidatom. Igor Horvat ni malo znan le Ljubljančanom, temveč celo najbolj zvestim esdeesovskiim volilcem. Vse skupaj je bilo, kot lepo povzame angleški pregovor, too litlle too late (ang. premalo, prepozno). Jankovića bi lahko izzvali le tako, če bi se ga pravočasno lotili sistematično, z vrhunskim programom, alternativno vizijo, konstruktivno kritiko skozi celoten mandat ter široko podporo strank in civilne družbe.