Turške letalske sile so izpeljale vojaško operacijo proti kurdskim skupinam na severu Sirije in v Iraku, v kateri so po navedbah Ankare uničile 89 ciljev v odgovor na teroristični napad v Carigradu prejšnji teden, za katerega so obtožili kurdske skupine. »Prišel je čas za izstavitev računa,« je zapisal tiskovni predstavnik turškega predsednika Ibrahim Kalin.

Tarča turške operacije so bila oporišča Kurdske delavske stranke PKK, ki je za Ankaro, ZDA in EU teroristična organizacija, ter sirske kurdske milice YPG, ki je za Turčijo krilo PKK, za ZDA pa zaveznica v Siriji, ki je ključno pripomogla k padcu Islamske države. Po navedbah turškega obrambnega ministrstva so uničili oporišča, rove in skladišča streliva. Tiskovni predstavnik protirežimskih Sirskih demokratičnih sil, v katerih ima glavno vlogo YPG, je sporočil, da so bili v napadih uničeni infrastruktura, silosi, bolnišnica in elektrarna, ubiti pa en njihov pripadnik, enajst civilistov in varnostnika.

Prvi napad na Kobani

Na glavni nakupovalni ulici v Carigradu, ki je rezervirana za pešce, je prejšnjo nedeljo odjeknila eksplozija, v kateri je bilo ubitih šest turških državljanov, več kot 80 oseb pa ranjenih. Odgovornosti ni prevzel nihče, oblasti pa so aretirale žensko, ki naj bi na ulici pustila eksplozivno telo in je po navedbah turških oblasti povezana s kurdskimi skupinami, ki so zanikale vpletenost. Sirske demokratične sile pa so včeraj napovedale odgovor na turški napad.

Turčija je tokrat po svojih navedbah sploh prvič izvedla napad v večinsko kurdskem mestu Kobani na severu Sirije, kjer so po trditvah Ankare skovali napad v Carigradu. Kobani je bil v središču globalne pozornosti v vojni proti Islamski državi. Bitka za mesto, ki jo je ISIS na koncu izgubil, je v začetku leta 2015 pomenila točko preobrata v vojni proti kalifatu.

Turčija je sicer doslej izvedla tri ofenzive proti kurdskim enotam YPG na severu Sirije, predsednik Recep Tayyip Erdogan pa je omenjal možnost še ene. V zadnjih mesecih Turčija tam napada tudi z droni.