Volilna udeležba se je po posameznih občinah precej razlikovala. V nekaterih občinah je zmagovalec že znan, v ostalih pa se bodo lahko volilni upravičenci in upravičenke na volitve ponovno odpravili čez dva tedna, kjer bodo izbirali med kandidatoma, ki sta se urstila v 2. krog. Spremljali smo razultate v primestnih občinah in nekaterih večjih občinah v Sloveniji.

Začasni rezultati volitev v primestnih občinah:

V občini Borovnica je bila volilna udeležba 38,43 odstotna. Za župana je bil izvoljen Peter Črnilogar (Anton Žerjav in skupina volivcev).

V občini Brezovica je bila volilna udeležba 32,98 odstotna. Za župana je bil izvoljen dosedanji župan Metod Ropret.

V občini Domžale je bila volilna udeležba 29,34 odstotna. Po 52, 76 odstotkov preštetih glasovnic vodi mag. Renata Kosec (Lista Renate Kosec).

V občini Dol pri Ljubljani je bila volilna udeležba 28, 25 odstotna. Za župana je bil izvoljen Željko Svič, ki je bil tudi edini kandidat.

Občina Grosuplje je imela 31,48 odstotno volilno udeležbo. Po 67, 55 odstotkov preštetih glasovnic najbolje kaže dr. Petru Verliču (SDS in NSi)

V občini Horjul je bila volilna udeležba 22, 64 odstotna. Za župana je bil izvoljen dosedanji župan Janko Prebil (NSi), ki je bil tudi edini kandidat.

V občini Ig je bila volilna udeležba 40,54 odstotna. V 2. krogu se bosta pomerila Zlatko Usenik (Listka Zlatka Usenika za napredek občine Ig) in Anton Modic (SLS).

Občina Ivančna Gorica je imela odstotno 42,59 volilno udeležbo. Po 98, 97 odstotka preštetih glasovnic najbolje kaže Bušanu Strnadu (SDS) s 63, 59 odstotkov glasov.

V občini Kamnik je bila volilna udeležba 28,27 odstotna. Po 62, 10 odstotka preštetih glasovnic kaže na zmago trenutnega župana Mateja Slaparja (Lista Mateja Slaparja in NSi).

V občini Komenda je bila 43,44 odstotna volilna udeležba. V 2. krogu se bosta za župansko funkcijo potegovala mag. Majda Ravnikar in Jurij Kern.

V občini Litija je bila volilna udeležba 31,19 odstotna. Po 43, 20 odstotkov preštetih glasovnic vodi Franc Rokavec (SLS).

V občini Logatec je bila volilna udeležba 46,32 odstotna. Po 40, 6 odstotkov preštetih glasovnic kaže, da se bosta 2. krogu Berto Menard (Domen Menard in skupina volivcev) in Bogdan Lipovšek (Katja Stražiščar in skupina volivcev).

V občini Medvode je bila volilna udeležba 24, 9 odstotna. Za župana je bil izvoljen Nejc Smole, ki je bil tudi edini kandidat.

V občini Mengeš je bila volilna udeležba 34,44 odstotna. V 2. krogu se bosta pomerila Bogo Ropotar (Jurij Jerič in skupina volivcev) in Franc Hribar (SLS).

V občini Škofljica je bila volilna udeležba 44,63. V 2. krog sta prišla Rok Treven (Petra Šilc Miklič in skupina volivcev) in Primož Cimerman (Bernarda Cimerman in skupina volivcev).

V občini Škofja loka je bila volilna udeležba 32,13 odstotkov. Po 53, 52 odstotkov preštetih glasovnic vodi Tine Radinja (Miha Jaše in skupina volicev).

V občini Šmartno pri Litiji je bila volilna udeležba 44,83 odstotna. V 2. krogu se bosta za funkcijo župana potegovala Rajko Meserko (SLS) in Blaž Izlakar (Jernej Kotar in skupina volivcev).

V občini Trzin je bila volilna udeležba 42,29 odstotna. Za župana je bil izvoljen Peter Ložar (Nuša Repše in skupina volivcev).

V občini Vodice je bila volilna udeležba 75, 15 odstotna. Po 75, 15 odstotkov preštetih glasovnic vodi Aco Franc Šuštar (Marjan Podboršek).

V občini Vrhnika je bila volilna udeležba 29,53 odstotna. Po 68, 19 odstotkov preštetih glasovnic najbolje kaže Danielu Cukjatiju (Daniel Cukjati in skupina volivcev)

Začasni rezultati volitev v ostalih večjih slovenskih občinah:

V občini Ajdovščina je bila volilna udeležba 40,82 odstotna. Po 85, 23 odstotkov preštetih glasovnic vodi Tadej Beočanin (SD).

V občini Ankaran je bila volilna udeležba 48,90 odstotna. Za župana je bil izvoljen Gregor Strmčnik (Darij Dujmovič in skupina volilcev).

V občini Bled je bila volilna udeležba 44,39 odstotna. V 2. krogu se bosta pomerila Janez Fajfar (Janez Klemenčič in skupina volivcev) in Anton Mežan (Iztok Pesrl in skupina volivcev).

V občini Cerkno je bila volilna udeležba 47,76 odstotna. V 2. krog sta prišla Gašper Uršič (Danilo Obid in skupina volilcev) in Urška Lahajnar Ubajiogu (GS).

V občini Hodoš je bila volilna udeležba najvišja in sicer 73, 75 odstotna. Za župana je bil izvoljen Denis Tamaško. (Ernest Tamaško).

V občini Jesenice je bila volilna udeležba 35,64 odstotna. V 2. krogu se bosta pomerila Blaž Račič (Zoran Račič in skupina volilcev »Županova lista za naše Jesenice«) in mag. Peter Bohinec (SD).

V Kranjski Gori je bila volilna udeležba 57,84 odstotna. V 2. krog gresta Henrika Zupan (Aleš Bedič in skupina volivcev) in Blaž Veber (Alenka Nečemer in skupina volivcev).

V občini Kočevje je bila volilna udeležba 31,98 odstotna. Po 59, 33 odstotkov preštetih glasovnic se zmaga obeta dr. Vladimirju Prebiliču.

V občini Moravče je bila volilna udeležba 52,29 odstotna. V 2. krog sta prišla dr. Milan Balažič (SLS) in Martin Rebolj (SD).

V občini Pivka je bila volilna udeležba 28,69 odstotna. Še pred zaprtjem volišč je župan postal dosedanji župan Robert Smrdelj (SLS).

V občini Piran je bila volilna udeležba 27,07 odstotna. Po 26, 65 odstotkov preštetih glasovnic kaže, da bosta v 2. krogu Gašpar Gašpar - Mišič (Egon Štibilj in skupina volivcev) in Andrej Korenika (Andrej Korenika in skupina volivcev).

V občini Postojna je bila volilna udeležba 26,69 odstotna. Za župana je bil izvoljen Igor Marentič, ki je bil tudi edini kandidat.

V občini Radenci je bila volilna udeležba 70,72 odstotna. Za župana je bil izvoljen Roman Leljak (Maja Rožman in skupina volivcev).

V občini Radovljica je bila volilna udeležba 31,19 odstotna. Za župana je bil izvoljen Ciril Globočnik (Matej Globočnik in skupina volivcev).

V občini Ribnica je bila volilna udeležba 37,09 odstotna. Za župana je bil izvoljen Samo Pogorelc (Matija Bartol).

V občini Tržič je bila volilna udeležba 43, 54 odstotna. Za župana je bil izvoljen Peter Miklič (Drago Zalar in skupina volicev).

V občini Zagorje ob Savi je bila volilna udeležba 49,39 odstotna. Za župana je bil izvoljen Matjaž Švagan (Zagorje gre naprej - Združenje za napredek Zasavja).