Slovo

Zagotovo ste že kdaj – s tehtnim razlogom ali povsem brez tega, tako da ste naposled igrali zgolj še upornika brez razloga – kakšno stvar, novost zavračali na vse možne načine. Ko vam ni več preostalo drugega, kot da jo sprejmete, pa ste si, če že ne javno, vsaj sami pri sebi morali priznati, da ste se motili in bi bilo veliko pametneje, če bi odločitev sprejeli že bistveno prej. Sam sem se tako denimo v 90. letih dolgo upiral lastništvu mobilnega telefona, dokler sem se brez njega pač počutil kot popoln izobčenec in ga vendarle »sprejel«, zaradi česar sem nato seveda nase sprejel še nekaj drugega – nekajmesečno zbadanje vseh najbližjih. Podobno velja za številne (in teh v zadnjem času poznam kar nekaj), ki nikakor niso želeli v pokoj, zdaj, ko uživajo v zasluženi penziji, pa se tolčejo po glavi, zakaj niso odšli že prej. In še nekaterih poznam kar nekaj – takšnih, ki niso želeli niti slišati za samodejni menjalnik v avtomobilu, zdaj pa priznavajo, da je bila odločitev zanj ena najboljših, kar so jih sprejeli. In zanimivo: nisem slišal še niti za enega, ki bi presedlal na samodejni menjalnik in bi si želel nazaj na ročnega.