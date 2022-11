Fotografije drevesa in spremljajoče koreografije iz pariške galerije Lafayette so že pred dnevi obkrožile svet, vsi pa si želijo izvedeti letošnjo temo okrasitve veleblagovnice, v kateri so trgovine najbolj znanih in prestižnih svetovnih modnih znamk.

Zgodba o drevesu Nordmannu

V ozadju letošnje praznične zgodbe je prijateljstvo med malo Annie, deklico, ki ji grozi, da letos božiča ne bo praznovala, in Nordmannom, božičnim drevescem, katerega poslanstvo je prepričati očeta deklice o pomenu božičnega časa. Čeprav zgodba vsaj do uradne predstavitve prazničnega okrasja v galeriji ostaja skrita, nam je vseeno uspelo nekaj malega izvedeti. Gre nekako tako: Nordmann je drevo z božičnega drevesnega planeta Elato, katerega najljubša zabava je opazovanje Zemlje. Zato drevesa s planeta vsak božič na Zemljo pošljejo nekoga iz svoje vrste, da bi ljudem prinesel oziroma vrnil pozabljene ali izgubljene življenjske vrednote. In letos je Nordmann drevo s posebnim poslanstvom, saj je v galeriji Lafayette našel deklico in ji hitro vrnil nasmeh na obraz. A vse do prihoda dekličinega očeta v galerijo, ki Annie prepove pogovarjati se z božičnimi drevesci. Annie mu pobegne in se fantom pridruži v igri z vlakci, Nordmann pa se začne pogovarjati z njenim očetom in postopoma omehča njegovo srce. V nekem trenutku Annie pogleda dečka in ugotovi, da je to pravzaprav njen oče. Vesela je, ker je njen oče znova odkril otroško veselje do praznikov in bo letos vseeno praznoval božič. Zadovoljen je tudi Nordmann, ki je nalogo uspešno opravil in mora zdaj samo še najti nekaj, kar bo odnesel s seboj na Elato.

Tako bo tudi letošnja okrasitev obiskovalce ikonične veleblagovnice popeljala v otroštvo. Avtorica te čudovite zgodbe, ki je bila navdih za aranžma, je Claire Castillon, ilustrator pa Florent Chavouet. Slednji bo tudi sam kmalu obiskal galerijo in vsem, ki jih bo zanimalo, povedal, kako je oživil malo Annie in Nordmanna. Omenimo še, da so veličastno veleblagovnico začeli okraševati že v dvajsetih letih prejšnjega stoletja, leta 1976 pa je Parižane in njihove goste prvič razveselilo velikansko drevo, ki visi s stropa galerije. In tudi zaradi te okrasitve Pariz v decembru ostaja nekaj posebnega, galerija Lafayette pa vredna že samo ogleda.