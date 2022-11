»Benjamin Mendy je res priden fant,« je pred dnevi o svojem 28-letnem nogometašu na sodišču v kraju Chester v bližini meje z Walesom povedal Pep Guardiola, trener angleškega prvoligaša Manchester City. Francoz je v ekipi priljubljen, kaj počne v prostem času, ko ni na igrišču, pa Guardiola ne ve. »Nisem njegov oče,« je bil kratek. Tožilstvo ima o nogometašu malce drugačno mnenje. Mendyju očita posilstvo, poskus posilstva in spolni napad šestih žrtev, kar sam kategorično zanika. A zdaj, ko se je zaradi svojih posteljnih aktivnosti in obtožb o napadih znašel na sodišču, obžaluje svoj življenjski slog, poln zabav in seksa z ženskami, ki jih je v posteljo odpeljal tudi po le nekaj trenutkih poznanstva. Krivde ni priznal niti njegov prijatelj, 41-letni Louis Saha Matturie, prav tako obtožen več posilstev in spolnih napadov v nogometaševem dvorcu v vasi Prestbury v Cheshiru in stanovanju v Manchestru. Oba vztrajata, da so bila intimna srečanja soglasna.

»Dekleta so bila dobra samo za seks, obtoženca pa očitno nista vajena zavrnitve,« je v zaključnem govoru izpostavil tožilec Timothy Cray. Da je treba na celotno zadevo pogledati s povsem drugega zornega kota, pa je prepričana nogometaševa odvetnica Eleanor Laws. »Obžalovanja surovega, živalskega seksa nikakor ne smemo zamenjati s posilstvom.« Tako je s prstom pokazala na domnevne žrtve, ki da so po njenem prostovoljno spolno občevale z nogometašem, a to že nekaj trenutkov kasneje obžalovale. Napadi žrtev spolnega nasilja in sprevračanje krivde nanje sicer v tovrstnih postopkih niso nič neobičajnega.

Za slavo skrival resnični obraz

Spolni napadi naj bi se odvili na dveh lokacijah, v nogometaševi vili ter v najetem stanovanju v Manchestru, in sicer na različnih zabavah, s katerimi so kršili tudi ukrepe za obvladovanje epidemije (podobno kot Boris Johnson in njegovi sodelavci). Enainštiridesetletni Matturie, prijatelj in soobtoženi, naj bi nogometašu priskrbel vsa dekleta, nato pa jih domnevno napadel tudi sam. Po navedbah tožilstva sta dekleta spoznala v nočnih klubih, nato pa jih povabila v strupeno in zanje nevarno okolje, v katerem sta jih zlorabila. Nekatere naj bi včasih proti njihovi volji zaklenila v sobo za paniko, iz katere se niso mogle rešiti, kar je nogometaševa odvetnica zanikala. »Njegova vila ni nikakršna hiša groze,« je pojasnila. Na tri mesece trajajočem sojenju je pričalo ogromno ljudi, mnogo v prid obtoženima. »A četudi je Mendy tako dober in prijazen, kot trdijo, ima po drugi strani temačno stran, zaradi katere je plenilski serijski posiljevalec, nevaren ženskam. Vsi se zavedamo, da to, da je nekdo zvezdnik, še ne pomeni, da je dober človek, kajne?« je tožilec nagovoril poroto ter dodal, da mnogi prav za slavo mnogokrat skrivajo svoj resnični, zlobni obraz. Obtoženi je bil prepričan, da pravila zanj ne veljajo, je poudaril tožilec.

Prelaganje krivde na žrtve

Mendyjeva zagovornica je po drugi strani priznala, da tudi sama ne bi želela svoje hčere na nogometaševi zabavi, a da to še ne pomeni, da so bile oškodovanke, ki so se zavestno odločile, da bodo tam, zares posiljene. »Nezaščiteni spolni odnosi z več ženskami, ki jih nekdo ne pozna, niso kriminal,« je izpostavila. Mendyja je opisala kot uživača, ki svojega aktivnega spolnega življenja ni skrival. In prav zato, ker ni zloben in ker nima temačne duše, je storil kakšno napako ali dve. Poudarila je, da gre v tem primeru za besedo nogometaša proti obtožbam deklet, ki da so se pred tem povezale med seboj. Za posilstvo ene od žrtev, 19-letnice, so dvojico pred dvema mesecema oprostili krivde, saj se je med sojenjem pojavil posnetek, kako dekle »navdušeno« občuje z enim od njiju, in to teden dni po domnevnem posilstvu. Zagovornica je še prepričana, da je mnogo deklet v klube hodilo pit in plesat v upanju, da bodo spoznale kakšnega znanega moškega, pa čeravno tega sedaj ne priznajo. »Njegovo življenje v nogometu je končano. Tem obtožbam ne bo mogel nikoli pobegniti,« je porotnike nagovorila Lawsova in jih prosila, naj za njeno stranko vendarle končajo pekel, v katerem živi zadnje mesece.

Sodnik Steven Everett je poroti naročil, naj se osredotoči na dokaze, ne pa se odloča na podlagi tega, ali so jim všeč obtoženi ter njegove (ne)moralne odločitve. »Od prič ste slišali, kako sta obtožena na določeni zabavi spolno občevala z isto žensko v istem večeru. Povsem legitimno je, da vam takšen pristop, ki ga je še gospod Mendy opisal kot nespoštljivega do žensk, ni všeč. A nobenemu od njiju ne sodimo zaradi tega, temveč zaradi morebitnega kršenja zakona,« je dodal sodnik.