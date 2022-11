V sodni dvorani koprskega sodišča je v petek na nadaljevanju sojenja za ugrabitev Danijela Božića in poskus ugrabitve Žarka Tešanovića, kjer sodijo Klemnu Kadivcu, domnevnemu šefu slovenske celice kavaškega klana, Bojanu Stanojeviću in Draganu Čikojeviću, sodišče zaslišalo strokovnjakinjo iz Nacionalnega forenzičnega laboratorija (NFL). Na sojenju je bil navzoč le Kadivec. Čikojevića ni bilo, ker je bil službeno zadržan in se je strinjal s sojenjem v nenavzočnosti, Stanojević pa ni prestopil praga sodišča, odkar so ga 8. aprila letos izpustili iz pripora. Tedaj je minil dveletni rok od vložitve obtožnice, sodbe pa sodišče še ni izdalo. Očitno je v domači Črni gori, saj je sodnica dejala, da ne prejema več sodne pošte na sodišču znanem naslovu. Njegov odvetnik Branko Gvozdič, ki ga je do zdaj opravičeval z zdravniškimi spričevali, pa je dejal, da se tudi njemu ni oglasil. Kadivec, ki ga na sodišče vozijo močno zavarovanega do zob oboroženi policijski specialci, je v priporu zaradi obtožb, da je organiziral trgovino z drogo kot šef slovenske celice kavaškega klana. Skupaj s še dvajsetimi obtoženimi se je znašel v zajetni obtožnici, sojenje na ljubljanskem okrožnem sodišču pa se jim še ni začelo.

Ugrabljenega vrgli v prtljažnik

Strokovnjakinja NFL Lidija Černe Hočevar je sodelovala pri analizi sledi vlaken oziroma nitk oblačil v avtomobilih opel astra in VW passat. Gre za oblačila obtoženih Stanojevića in Kadivca ter ugrabljenega Božića in Tešanovića, ki so ga pred ugrabitvijo v Ankaranu rešili mimoidoči, ki so poklicali policijo, Kadivca in Stanojevića pa so aretirali. Strokovnjakinja je povedala, da so v prtljažniku obeh avtomobilov našli nitke hlač iz džinsa in bunde Danijela Božića ter da lahko z veliko verjetnostjo reče, da je bil Božić v obeh avtomobilih. Božićeva oblačila so v laboratoriju dobili, ko so našli njegovo zakopano truplo. V obeh avtomobilih pa so na zadnjem sedežu našli sledi nitk tkanine hlač in puloverja Stanojevića. Nitk iz zaseženih oblačil Klemna Kadivca v omenjenih avtomobilih niso našli, »saj so oblačila iz takšnih materialov, da ne puščajo nitk«, je povedala strokovnjakinja. Kadivec in Stanojević sta obtožena, da sta 15. novembra 2019 domnevno ugrabila Danijela Božića, ki so ga dva tedna kasneje našli umorjenega v gozdu blizu Okroglega na Gorenjskem. Tožilstvo Čikojeviću očita, da je Kadivcu, Stanojeviću in neznanim sostorilcem 15. novembra 2019 pomagal tako, da je zagotovil prostor, kamor so iz Ankarana takoj po ugrabitvi na Gorenjsko odpeljali Božića.

Motiv za zločin je bila droga

Motiv za ugrabitev naj bi bila droga, vredna 1,5 milijona evrov, ki je iz hiše Čikojevićevih izginila oktobra 2019. Pripadala naj bi Klemnu Kadivcu. Drogo naj bi ukradli Božić in še dva moška. V zvezi z njegovo ugrabitvijo in umorom ter poskusom ugrabitve in umora Tešanovića je specializirano državno tožilstvo konec julija letos na sodišče vložilo zahtevo za sodno preiskavo. Osumljenih je osem oseb, vsaj šest jih je domnevnih članov balkanske kriminalne združbe kavaški klan, ki izvira iz vasi Kavač v Črni gori.

Ugrabitve in Božićev umor naj bi po trditvah tožilstva načrtoval Klemen Kadivec, pri tem pa naj bi mu pomagali njegov mlajši brat Blaž Kadivec, Drejc Kovač ter Marko Skerbec. Z namenom likvidacije Božića in Tešanovića sta v Slovenijo prišla člana matične združbe Bojan Stanojević in Savo Čošović. Pri zločinu je po trditvah tožilstva sodeloval tudi Vladan Kljaljević, pomagal jim je Semir Hajdarpašić. Brata Kadivec in Kovač so v priporu zaradi očitkov o trgovanju z drogo, Hajdarpašić in Kljaljević sta na svobodi, Stanojević naj bi bil v Črni gori. Čošović, bosanski državljan, je na prestajanju dveletne zaporne kazni zaradi oboroženega ropa v Srbiji, Slovenija si prizadeva za njegovo izročitev po prestani kazni. Za Skerbcem je izginila vsaka sled.