Tokrat smo idejo za adventni venček ali zgolj za okras na mizi ali na vratih poiskali pri Jani Koteska. Poleg notranjega oblikovanja​, s katerim se ukvarja že nekaj let, ustvarja tudi čudovite, po naročilu izdelane makrameje. Ti so lahko stenski okras, pred decembrskimi prazniki pa v Ribnici, kjer si je ustvarila družino, pripravlja delavnice, kjer željnim znanja makrame vozlov predaja svoje znanje. »Res so me presenetili vtisi žensk po delavnici. Moram reči, da je druženje posebno, vsakič znova me napolni z novo energijo, sploh pa krepitev ročnih spretnosti dobro vpliva na naše možgane, vozlanje deluje sproščujoče in z njim vadimo tudi čuječnost.«

Uporaba naravnih materialov

Za izdelavo venčka v makrame tehniki potrebujemo obroč premera okoli 30 centimetrov, ki je lahko kovinski ali lesen. »Obroč prekrijemo s polovico kvadratnega vozla, ki ima to lastnost, da se začne sukati. Ponavljamo toliko časa, da obroč popolnoma prekrijemo. Najraje uporabljam vrvico v nevtralni barvi, lepo se kombinira tudi z zelenjem in božičnimi barvami. To bo naša podlaga, ki bo dala venčku toplino. Preostanek vrvic lahko pustimo, da visijo z obroča. Če vas moti, jih pristrižete ali z njimi naredite pentljo,« je razložila Jana Koteska.

Ko je osnova narejena, postopno dodajate zelenje. Uporabite lahko vejice bodike oziroma božjega drevesca (ilex), ki ima tako kot šipek rdeče kroglice. Uporabite lahko tudi smrekove in vejice​ jelke ali ciprese. »Sama rada dodam še vejico evkaliptusa ali suho cvetje,« pove Jana Koteska.

Vejice rastlinja najprej narežite na krajše dele, v povprečju naj bodo dolžine nekje do 10 centimetrov. Šopke vejic nato ovijete na obroč in jih privežete s tanko žico. Morda vam bo to na začetku delalo nekaj težav, vendar bo z malo vaje vsak naslednji venček lepše oblike. Če bo venček krasil jedilno mizo, mu lahko dodate na sredini sveče ali pa na vrhu venčka zavežete vrvico in ga obesite na vrata.